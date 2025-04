Dirigente Microsoft scherza su Windows 11, elogia Mac e macOS

Si può essere dipendenti Microsoft e essere anche accaniti utenti Apple e Mac, come dimostra il divertente post di Merill Fernando, project manager della multinazionale di Redmond, in cui prende in giro Windows 11 ed elogia macOS.

Un tempo, fino alla dirigenza di Steve Ballmer, un post sui social di questo tipo e tenore sarebbe costato il posto di lavoro, ma da allora Microsoft è cambiata sotto ogni punto di vista, merito di Satya Nadella.

Nel suo post su X Fernando paragona la sua esperienza di un’ora con Windows 11, costretto per motivi di lavoro, e il ritorno all’amato macOS al bacio alla Terra di Kate Perry tornata dallo spazio con Blue Origin.

Sulla scia virale del bacio alla Terra di Katy Perry il post di Fernando è stato visto oltre 700mila volte e ha raccolto oltre 10.000 Mi Piace. Rispondendo ai vari messaggi è lo stesso dirigente a confermare che “Se Ballmer fosse il CEO, verrei licenziato per questo tweet”.

In un altro post Fernando precisa che oltre al Mac portatile aziendale, a casa usa Mac Studio per il suo podcast, newsletter e altri progetti open source.

Le rivalità tra Apple e Microsoft risalgono agli albori dell’informatica per tutti, un tempo in cui gli utenti erano divisi e avversari come le tifoserie del calcio. In quell’era usare Mac e scrivere un post di questo tipo sarebbe stata considerata un’eresia.

This is how my desktop looks like

I avoid doing personal things on my work laptop and use Mac Studio for my podcast, newsletter and other open source projects. pic.twitter.com/LoJ2JwuQx8

— Merill Fernando (@merill) April 21, 2025