Il gioco Marvel Avengers arriva il 15 maggio 2020, anche su Stadia

Già nel 2017 Square Enix aveva firmato un accordo pluriennale con la Marvel. La prima voce sullo sviluppo di un videogioco pendeva il nome di Project Avengers. adesso se ne sa di più: il gioco in uscita a maggio del 2020, precisamente il 15 di Maggio, sarà incentrato proprio sui vendicatori. Ecco di che si tratta.

La storia si svolgerà a San Francisco, con il team che fonda la propria sede centrale nella West Coast. Il giocatore avrà a disposizione una campagna in singolo giocatore, ma potrà affrontarla anche con l’aiuto di un massimo di tre partner in co-op. Il gioco disporrà, almeno nella sua versione inglese, del doppiaggio di Troy Baker (Joe di The Last of Us ), che questa volta presterà la voce a Tony Stark, mentre Nolan North (aka Nathan Drake) presterà le sue abilità verbali a Thor, con Laura Bailey che interpreterà Black Widow.

A firmare il progetto, ricorda engadget, sia lo sviluppatore di Tomb Raider Crystal Dynamics, che lo studio di Deus Ex, Eidos-Montreal. Il gioco, fortunatamente, non includerà alcun tipo di baule o bottini, mentre lo sviluppatore ha annunciato di voler continuare ad espandere, dopo la release, il roster di eroi giocabili.

Square Enix ha annunciato che Avengers arriverà, oltre che su PS4, Xbox One e PC, anche su Stadia, il nuovo servizio di streaming videoludico di Google.