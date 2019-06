Le tende IKEA compatibili HomeKit, Alexa e Google arrivano ad Agosto in Europa

Erano tra i prodotti Homekit e Smart Home più attesi della primavera ma dovremo attendere ancora qualche settimana per proteggerci dalla luce e dal sole con le tende di IKEA dotate di motore e di possibilità di gestione da “Casa“.

E’ delle ore scorse la scoperta di una nota sul sito IKEA svedese, poi confermata da una simile sul sito francese che rinvia ad Agosto 2019 la commercializzazione delle tapparelle / tende Homekit dell’azienda svedese per un perfezionamento del firmware che dovrebbe portare nuove funzionalità: a questo punto il lancio dovrebbe essere contemporaneo in tutta Europa.

Grazie alle tende intelligenti FYRTUR e KADRILJ, l’oscuramento o l’apertura possono essere controllati in modalità wireless dal letto, dal divano o dalla scrivania grazie al telecomando IKEA WIRELESS in dotazione. FYRTUR è una tenda oscurante (totale) cieco che elimina completamente la luce, mentre il KADRILJ lascia entrare un po’ di luce e riduce i riflessi di luce sullo schermo di un eventuale TV nel vostro salotto o in camera.

Questi dovrebbero essere i prezzi all’uscita.

KADRILJ

60×195 cm = 99 €

80 x 195 cm = 109 €

100×195 cm = 119 €

120×195 cm = 129 €

140 x 195 cm = 139 €

FYRTUR

60×195 cm = 119 €

80 x 195 cm = 129 €

100×195 cm = 139 €

120×195 cm = 149 €

140 x 195 cm = 159 €

I tapparelle sono anche compatibili con l’app e il sistema IKEA TRÅDFRI (qui il nostro articolo che ne spiega il funzionamento) che consente il controllo direttamente da cellulare o tablet insieme alla gamma IKEA Smart. L’app aggiunge funzionalità come l’abbinamento semplificato e il controllo del timer delle tende. L’app WIRELESS può essere collegata ad Apple Home e ad Amazon Alexa o all’Assistente Google per il controllo vocale.

Nella confezione sono inclusi telecomando, batteria ricaricabile, caricabatterie, amplificatore di segnale wireless e ripetitore zigbee.

Ogni telecomando può controllare fino a 10 tende wireless.

Per far funzionare la funzionalità wireless della tenda, un ripetitore zig-bee (incluso nella confezione) deve essere inserito in una presa elettrica entro 10 metri dalla tapparella.

La tenda è pre-programmata con il telecomando e il ripetitore zig-bee.

Altri dettagli sulle tende smart IKEA li trovate in questo articolo.