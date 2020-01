Il mercato smartphone in India è ora più grande di quello degli Stati Uniti

La Cina ha eclissato gli Stati Uniti come il più grande mercato di smartphone ormai anni fa, ma ora gli americani non possono nemmeno rivendicare il secondo posto. Counterpoint Research stima, infatti, che l’India abbia superato gli Stati Uniti, e che sia diventata ormai il secondo mercato più grande, con 158 milioni di smartphone e telefoni spediti nel paese nel corso del 2019. Ciò è in gran parte dovuto all’ondata di produttori cinesi che offrono dispositivi a prezzi aggressivi.

Secondo gli analisti, un enorme 72 percento dei terminali spediti in India provengono da marchi come Xiaomi, Vivo, Realme e Oppo. Questo non vuol dire che i marchi non cinesi abbiano avuto risultati scadenti, ma si tratta di numeri certamente minori. Apple è cresciuta rapidamente alla fine del 2019, grazie alla riduzione dei prezzi di iPhone XR e al debutto di iPhone 11. Samsung, invece, ha visto risultati piatti nello stesso periodo dell’anno, tanto da perdere il cinque percento nel 2019.

Non è una sorpresa, spiega il rapporto, che l’India sia diventata il secondo mercato più grande al mondo in tema smartphone, tuttavia, quanto accaduto potrebbe ancora avere un impatto significativo sul modo in cui i produttori di smartphone vendono dispositivi; potrebbero infatti essere più propensi a progettare telefoni pensando al mercato indiano. Inoltre, non bisognerebbe stupirsi più di tanto del fatto che tutti i marchi e i brand più in voga al momento decidano di spostare la propria attenzione all’India.

Apple, ad esempio, lo fa da molto tempo, corteggiando il paese nel tentativo di avviare una produzione completa all’interno dei confini, e di aprire propri store nel paese.