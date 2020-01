Swift for Good, un libro dedicato a Swift con ricavi devoluti per una buona causa

“Swift for Good: Volume One” è un nuovo libro sulla programmazione che si distingue da altri per i tanti, rinomati autori, per la qualità dei contenuti e la causa alla quale è dedicato.

Il progetto è guidato da Paul Hudson, autore dell’apprezzato sito “Hacking with Swift”. La prefazione è stata scritta da Chris Lattner che è l’ideatore del linguaggio di programmazione a cui il libro è dedicato. Nel volume vi sono i contributi di almeno 20 autori, molti dei quali noti a chiunque si occupa di programmazione per i dispositivi del mondo Apple. Solo per nominare qualcuno, citiamo: Jazbo Beason, amministratore della comunità lack di sviluppatori iOS, Janina Kutyn, ex-Apple, capo sviluppatore responsabile iOS presso Adidas, Craig Clayton, noto autore e formatore, ma sono presenti i contribuiti di sviluppatori, blogger e oratori apprezzatissimi per le loro doti.

Il volume (qui i dettagli) mira a fornire consigli su problematiche varie con cui gli sviluppatori hanno a che fare tutti i giorni; si parla di progettazione di API, creazione di interfacce, debug, aspetti del linguaggio, accessibilità e altro ancora. Non è un libro per principianti assoluti ma indirizzato a chi già conosce il linguaggio.

I proventi del libro, come accennato, sono destinati a una buona causa: a Black Girls Code, organizzazione che mira a promuove l’alfabetizzazione digitale di bambine e ragazze afroamericane, dai 7 ai 17 anni, con l’obiettivo di creare una nuova generazione di programmatori.

Il libro è disponibile in diversi formati digitali (ePub, PDF, HTML). È possibile acquistarlo tramite la piattaforma Gumroad. Il prezzo è di 40$ (36€), ma è possibile offrire di più. Il 100% del ricavato verrà devoluto a Black Girls Code.