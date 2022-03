Il nuovo iPad Air in arrivo integrerà il chip M1?

L’iPad Air che dovrebbe essere annunciato tra poche ore nell’ambito dell’evento “Peek Performance”, integrerà probabilmenye il chip M1, lo stesso che attualmente troviamo sull’iPad Pro 2021.

Lo riferisce il sito 9to5Mac spiegando che l’iPad Pro dello scorso anno è stato il primo a sfruttare i SoC serie M e l’uso dell’M1 nell’iPad Air permetterebbe di ottenere un tablet con prestazioni in linea con quelle possibili con l’iPad Pro e degli attuali MacBook Air, MacBook Pro 13″ e Mac mini.

Da precedenti indiscrezioni relative all’iPad Air è emerso che questo dovrebbe essere simile all’iPad mini, integrare il SoC A15 Bionic e connettività 5G. Se Apple sfrutterà effettivamente l’M1, potrebbe offrire una macchina con prestazioni top e differenziare questa dall’iPad Pro solo per tecnologie quali ProMotion e la fotocamera con sensore LiDAR.

In termini di performance l’M1 è circa il 50% più veloce rispetto all’A15 Bionic, e fino al 70% più veloce dell’A14 Bionic (presente sull’iPad Air di 4a generazione). L’A15 Bionic vanta CPU 6-core e GPU 5-core, mentre l’M1 vanta CPU 8-core e GPU 7-core e 8GB di memoria RAM nella configurazione base.

Il chip M1 integra una CPU 8 core composta da quattro performance core e quattro efficiency core. Tutti i quattro core possono essere utilizzati simultaneamente per un netto incremento delle prestazioni multi-thread. I quattro efficiency core raggiungono prestazioni molto elevati consumando un decimo della potenza. Da soli, offrono prestazioni simili a quelle del processore dual-core del MacBook Air di precedente generazione, con un consumo inferiore. Se necessario, gli otto core possono operare in sinergia per offrire ancora più potenza di elaborazione con i task più impegnativi.

Ne dovremmo sapere di più stasera nell’ambito dell’evento Peek Performance” a partire dalle ore 19.