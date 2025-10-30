Facebook Twitter Youtube
PUBBLICITÀ

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Sconti speciali » Il più veloce dei caricabatterie wireless costa solo 45,59 €
OfferteSconti speciali

Il più veloce dei caricabatterie wireless costa solo 45,59 €

Di Pubblicità
I più veloce dei caricabatterie wireless costa solo 45,59 € - macitynet.it

Se avete uno degli ultimi iPhone, siano essi gli iPhone 17 che gli iPhone 16, c’è una eccellente occasione: UGREEN MagFlow Qi2 25W, uno dei pochissimi caricabatterie wireless già compatibili con lo standard Qi 2.2 con ricarica wireless ad oltre 25W a  scende da 59,99€ a 45,59€.

Standard Qi 2.2 per prestazioni al top

La caratteristica che rende questo caricabatterie compatto un prodotto da tenere nel mirino è proprio il nuovo standard Qi 2.2, essenziale per sfruttare le potenzialità di iPhone 17 e iPhone 16, che sono in grado di ricaricarsi molto più velocemente in wireless.

In commercio prodotti simili si contano sulle dita di una mano. La tecnologia è stata approvata infatti solo alla fine della primavera e per ora solo alcuni sparuti produttori hanno iniziato a certificare i loro prodotti, e tra questi proprio UGREEN.

Grazie alla compatibilità con Qi 2.2, gli iPhone di nuova generazione si ricaricano ad una velocità che gli iPhone 15 faticavano a raggiungere con il cavo.

Il caricabatterie Ugreen compatibile con Qi 2.2 è perfetto per casa e viaggio
Il caricabatterie Ugreen compatibile con Qi 2.2 è perfetto per casa e viaggio

Ricarica magnetica rapida e design compatto

Il caricatore wireless 2 in 1 di UGREEN è dotato di supporto magnetico MagSafe pieghevole e regolabile, che consente di ricaricare l’iPhone in posizione verticale o orizzontale. È ideale per la scrivania, comodino o viaggio, con struttura compatta e finitura elegante in alluminio e policarbonato di alta qualità.

La base è pensata anche per ricaricare contemporaneamente un iPhone e un paio di AirPods, rendendolo una soluzione ideale da usare in casa o in mobilità. In confezione è incluso un cavo USB-C di qualità per alimentare il dispositivo.

Il prezzo di 45,59 euro (che si ottiene aggiungendo al carrello) è il più basso che abbiamo visto per questo tipo di caricabatterie. Se servisse un caricabatterie da almeno 45W, come necessario per avere la massima velocità, vi consigliamo questo di Ugreen a 12,99 euro.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Offerte Speciali

macitynet.it

Sbrigatevi, Apple Watch Ultra 2 a solo 599 euro

Apple Watch Ultra 2 torna in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre: 599 euro. Ma c'è un solo pezzo dispomnibile
Articolo precedente
Nespresso Inissia al minimo storico, 79,90 euro
Articolo successivo
In iOS 26.1 c’è l’ interruttore per ridurre il Liquid Glass, ecco come funziona

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.