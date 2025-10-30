Il più veloce dei caricabatterie wireless costa solo 45,59 €

Se avete uno degli ultimi iPhone, siano essi gli iPhone 17 che gli iPhone 16, c’è una eccellente occasione: UGREEN MagFlow Qi2 25W, uno dei pochissimi caricabatterie wireless già compatibili con lo standard Qi 2.2 con ricarica wireless ad oltre 25W a scende da 59,99€ a 45,59€.

Standard Qi 2.2 per prestazioni al top

La caratteristica che rende questo caricabatterie compatto un prodotto da tenere nel mirino è proprio il nuovo standard Qi 2.2, essenziale per sfruttare le potenzialità di iPhone 17 e iPhone 16, che sono in grado di ricaricarsi molto più velocemente in wireless.

In commercio prodotti simili si contano sulle dita di una mano. La tecnologia è stata approvata infatti solo alla fine della primavera e per ora solo alcuni sparuti produttori hanno iniziato a certificare i loro prodotti, e tra questi proprio UGREEN.

Grazie alla compatibilità con Qi 2.2, gli iPhone di nuova generazione si ricaricano ad una velocità che gli iPhone 15 faticavano a raggiungere con il cavo.

Ricarica magnetica rapida e design compatto

Il caricatore wireless 2 in 1 di UGREEN è dotato di supporto magnetico MagSafe pieghevole e regolabile, che consente di ricaricare l’iPhone in posizione verticale o orizzontale. È ideale per la scrivania, comodino o viaggio, con struttura compatta e finitura elegante in alluminio e policarbonato di alta qualità.

La base è pensata anche per ricaricare contemporaneamente un iPhone e un paio di AirPods, rendendolo una soluzione ideale da usare in casa o in mobilità. In confezione è incluso un cavo USB-C di qualità per alimentare il dispositivo.

Il prezzo di 45,59 euro (che si ottiene aggiungendo al carrello) è il più basso che abbiamo visto per questo tipo di caricabatterie. Se servisse un caricabatterie da almeno 45W, come necessario per avere la massima velocità, vi consigliamo questo di Ugreen a 12,99 euro.