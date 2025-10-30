In iOS 26.1 c’è l’ interruttore per ridurre il Liquid Glass, ecco come funziona

Apple ha rilasciato la release candidate di iOS 26.1, la versione praticamente definitiva dell’aggiornamento che arriverà per tutti gli utenti tra lunedì e martedì prossimi. È il passo finale di un ciclo di beta durato poco, che inizia ad affinare il sistema operativo lanciato nei mesi corsi.

Dopo le beta delle passate settimane, delle cui novità di cui abbiamo già dato conto, sono state introdotte alcuni piccole aggiunte. Tra queste spicca l’interruttore per ridurre la trasparenza del Liquid Glass.

Liquid Glass si attenua, ma non scompare

Da quando è stato introdotto con iOS 26, il design Liquid Glass ha diviso gli utenti: per alcuni è una delle innovazioni estetiche più eleganti degli ultimi anni, per altri un effetto un po’ troppo grossolano e scomodo, soprattutto su schermi chiari o con colori saturi.

Con iOS 26.1 arriva finalmente un piccolo compromesso: Impostazioni > Display e luminosità > Liquid Glass è ora possibile scegliere tra due modalità: Vetro oppure Opaco.