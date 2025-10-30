In iOS 26.1 c’è l’ interruttore per ridurre il Liquid Glass, ecco come funziona

Apple ha rilasciato la release candidate di iOS 26.1, la versione praticamente definitiva dell’aggiornamento che arriverà per tutti gli utenti tra lunedì e martedì prossimi. È il passo finale di un ciclo di beta durato poco, che inizia ad affinare il sistema operativo lanciato nei mesi corsi.
Dopo le beta delle passate settimane, delle cui novità di cui abbiamo già dato conto, sono state introdotte alcuni piccole aggiunte. Tra queste spicca l’interruttore per ridurre la trasparenza del Liquid Glass.
Liquid Glass si attenua, ma non scompare
Da quando è stato introdotto con iOS 26, il design Liquid Glass ha diviso gli utenti: per alcuni è una delle innovazioni estetiche più eleganti degli ultimi anni, per altri un effetto un po’ troppo grossolano e scomodo, soprattutto su schermi chiari o con colori saturi.
Con iOS 26.1 arriva finalmente un piccolo compromesso: Impostazioni > Display e luminosità > Liquid Glass è ora possibile scegliere tra due modalità: Vetro oppure Opaco.
La modalità Vetro mantiene la trasparenza tipica della versione originale di Liquid Glass, mentre Opaco riduce l’intensità dell’effett.
Non si deve pensare che questa sia una risposta alle critiche dei “conservatori” dell’interfaccia, non è un drastico cambiamento. Resta l’effetto vetro principale, viene solo ridotto l’effetto di trasparenza vera e propria, come se lo strato di vetro virtuale diventasse un po’ più spesso e meno luminoso.
È una regolazione minore, che non snatura l’identità grafica del sistema ma la adatta alle preferenze di chi trova l’interfaccia troppo vivace. Apple non ha voluto tornare ai fondi piatti né permettere di disattivare del tutto il nuovo stile: ha scelto invece una via di mezzo, che consente di rendere il sistema più rilassato alla vista senza rinunciare alla sensazione di profondità.
Nel corso delle ultime settimane alcuni utilizzatori delle beta hanno apprezzato la scelta di Apple chiedendo però più che un interruttore, un cursore che potesse regolare l’effetto in maniera tale da adattarlo maggiormente alle proprie preferenze.
Vedremo se in futuro Apple ascolterà queste richieste.
Altre novità di iOS 26.1
Oltre alla regolazione del Liquid Glass, l’aggiornamento, come abbiamo detto, introduce una serie di perfezionamenti che migliorano la coerenza visiva e l’uso quotidiano del sistema. Alcuni sono pensati per semplificare piccoli gesti, altri per dare più libertà di personalizzazione. Ecco le principali novità.
- Fotocamera disattivabile nella schermata di blocco: in Impostazioni > Fotcamera di blocco compare l’opzione “Scorri sulla schermata di blocco per aprire la fotocamera”, che permette di disattivare lo scorrimento verso sinistra per aprire la fotocamera.
- Apple Music: ora si può passare da un brano all’altro con uno swipe orizzontale sulla barra “In riproduzione”. Un gesto semplice ma efficace, che evita di dover aprire il player completo.
- App Fitness: arrivano gli allenamenti personalizzati, con la possibilità di impostare tipo di attività, calorie obiettivo, durata, livello di sforzo e orario di inizio.
- Apple Intelligence: si espande in otto nuove lingue: danese, olandese, norvegese, portoghese (Portogallo), svedese, turco, cinese tradizionale e vietnamita.
- AirPods Live Translation: supporta cinque nuove lingue: italiano, giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale. La funzione è disponibile su AirPods Pro 2 e 3, e AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore. Queste lingue, per noi italiani funzionano solo quando si è fuori dal territorio dell’Unione Europea.
- Sicurezza: la sezione Privacy e sicurezza include un nuovo interruttore per scaricare e installare automaticamente gli aggiornamenti di sicurezza in background, un’evoluzione del vecchio sistema Rapid Security Responses.
Quando arriva iOS 26.1 e come scaricarlo
Apple ha rilasciato la release candidate di iOS 26.1, l’ultima versione di test prima del rilascio pubblico, previsto per l’inizio della prossima settimana, tra lunedì 3 e martedì 4 novembre. L’aggiornamento sarà compatibile con tutti gli iPhone dalla serie 11 in poi, anche se alcune funzioni resteranno riservate ai modelli più recenti.
Per installarlo, basterà aprire Impostazioni > Generali > Aggiornamento software e attendere la notifica del nuovo update. Chi desidera provarlo in anticipo può iscriversi gratuitamente al Programma Beta Pubblico Apple, scaricare il profilo e ricevere la release candidate in anteprima. L’installazione avverrà come un normale aggiornamento OTA, senza bisogno di cavi o iTunes.
