Come sfruttare la Calcolatrice integrata in WhatsApp e nell’app Messaggi di iOS

L’app Calcolatrice di iPhone e iPad è consente di effettuare calcoli di tutti i tipi, anche molto complessi, conversioni delle basi numeriche, operazioni logiche, radianti, gradi e gradi centesimi, eccetera; quello che forse non sapete è che su iOS è possibile eseguire calcoli all’interno di app come WhatsApp e Messaggi inserendo espressioni matematiche, cifre con valute, temperature e altro e risolvere calcoli e conversioni direttamente nelle app in questione.

La possibilità di risolvere calcoli direttamente in WhatsApp o Messaggi è utile quando, ad esempio, abbiamo queste app già aperte sullo schermo; non c’è bisogno di richiamare l’app Calcolatrice, fare i conti, copiare il risultato e incollarlo nel messaggio che stiamo inviando ma possiamo fare tutto da qui: dividere il conto della cena, inviare a qualcuno una conversione, calcolare l’importo dell’IVA su una fattura e molto altro.

La possibilità di risolvere calcoli in-app è presente da iOS 18 in poi e funziona in modo molto semplice: basta aprite WhatsApp, oppure l’app Messaggi, selezionare il contatto al quale inviare il calcolo (potete inviare il messaggio anche a voi stesi) e inserire un’espressione matematica, esempio:

956*23,94 o 2020/15

L’espressione deve essere seguita dal simbolo “=” (uguale, senza virgolette) per la risposta finale.

Otterremo subito il risultato, senza bisogno di aprire la Calcolatrice.

Possiamo inserire non solo espressioni semplici ma anche complesse, con parentesi, funzioni esponenziali, logaritmiche e trigonometriche.

Non solo calcoli anche conversioni

Oltre che per i calcoli il sistema visto sopra può essere sfruttato anche per le conversioni de temperature e unità di misura; indicando, ad esempio:

25c=

Otterremo la conversione da gradi Celsius in Fahrenheit.

Per alcune conversioni è necessario usare espressioni come “in” (inch), “piedi” e simili. Esempio, indicando “2,5in in cm=” otterremo: 6,35cm. Indicando “32 piedi in metri”, otterremo: “9,754 metri”.

Indicando una espressione del tipo;

"60 ore in minuti",

otterremo:

"3600 minuti"

Indicando:

"9 ore in minuti"

otterremo:

"540 minuti".

Quanto visto non è niente di trascendentale ma è sicuramente comodo e utile in vari frangenti. Non sembra, almeno al momento, possibile effettuare conversioni di valute (operazioni che è invece è possibile fare con la Calcolatrice).

