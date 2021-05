Il pod di ricarica per MagSafe iPhone 12 in offerta a 18€

Con iPhone 12 Apple ha riportato in auge il MagaSafe, dandogli nuova vita grazie ad un sistema magnetico per la ricarica dello smartphone. Sono davvero tanti gli accessori che si adattano al MagSafe di Apple, e tra questi il pod di ricarica in silicone in offerta a poco più di 18 euro. Si acquista direttamente a questo indirizzo.

Si tratta, sostanzialmente, di una dock in silicone, dalla forma simile ad un Homepod mini, all’interno del quale innestare il carica batteria magnetico di Apple, venduto separatamente. Il design di questa particolare dock è davvero minimale, e moderno, unico, leggero e portatile. Di facilissima installazione, è appositamente progettato per ospitare il caricatore magnetico di Apple, in grado di nascondere i fili sul fondo, attraverso gli appositi incavi.

E’ studiato per offrire al dispositivo la giusta inclinazione, per renderlo comodamente utilizzabile. Naturalmente, è progettato per evitare che l’iPhone venga danneggiato o graffiato, offrendo allo stesso tempo ottima stabilità al terminale, con una forza magnetica molto forte, che è data naturalmente dal caricatore MagSafe che si innesta all’interno del pod.

E’ disponibile in tre diverse colorazioni, da adattare ai propri gusti, oltre che al colore dell’iPhone prescelto. Lo si può acquistare in bianco blu e rosa.

Solitamente ha un costo di 22 euro, ma al momento si acquista a 18,80 euro. Clicca qui per acquistare.