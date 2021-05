Iliad Flash 120 è l’offerta 5G più conveniente sul mercato

Questa mattina c’è trambusto negli uffici degli operatori di telefonia mobile storici italiani causato dalle due nuove offerte iliad GIGA 80 e soprattutto Flash 120, quest’ultima presentata come l’offerta 5G più conveniente e generosa oggi sul mercato dello Stivale.

Partiamo proprio da iliad Flash 120 che a solamente 9,99 euro al mese, include ben 120GB di traffico dati in 4G, con 5G incluso dove disponibile con la rete iliad, con chiamate e messaggi SMS illimitati, il tutto senza limiti di velocità e con la promessa che non subirà mai rimodulazione.

Occorre tenere presente che la copertura della rete iliad in 4G in Italia è del 99,6% della popolazione, mentre le aree coperte dalla rete iliad 5G sono ancora molto limitate e concentrate in alcune zone delle principali città del Paese.

Ma occorre anche rilevare che la rete iliad è in costante espansione e potenziamento, con l’installazione e l’attivazione di impianti e antenne che procede celermente. Chi acquista oggi l’offerta iliad Flash 120 può contare su un pacchetto dati estremamente generoso, con la certezza che non subirà mai un aumento di prezzo, finora iliad ha mantenuto la sua promessa per i piani introdotti dal lancio in Italia fino a oggi.

Il traffico dati mensile da 120GB può essere utilizzato con le tecnologie di rete 4G e 4G+ ed è già pronto per le reti 5G quando iliad le renderà disponibili dove l’utente vive o si sposta.

Iliad Flash 120 a confronto degli altri operatori

Per mettere in evidenza la convenienza di iliad Flash 120 l’operatore ha pubblicato anche una tabella comparativa con le offerte dei concorrenti storici, tabella che riportiamo in questo articolo. Trattandosi di una offerta Flash sarà possibile sottiscriverla solo fino al 30 giugno, salvo proroghe di iliad.

Insieme a Flash 120, sempre oggi arriva anche iliad GIGA 80 che mette a disposizione 80GB di traffico dati su reti 4G e 4G+, chiamate e SMS illimitati a solo 7,99 euro al mese. Purtroppo l’ingresso di iliad nel fisso con i collegamenti in fibra, atteso entro primavera o estate, ora è indicato in arrivo dopo l’estate: ne abbiamo parlato qui.



Su Macitynet abbiamo seguito l’arrivo del nuovo quarto operatore mobile nazionale a partire dalle anticipazioni, alla presentazione di iliad Italia svoltasi a Milano, con approfondimenti sulle tariffe iliad in offerta lancio da 5,99 euro al mese per 30 GB più chiamate e SMS illimitati, passando per negozi e distributori automatici Simbox, alla sottoscrizione del piano via Internet con consegna della SIM iliad a casa, infine anche con un tutorial su come attivare la SIM iliad una volta consegnata a domicilio.

I dettagli dell’ultima offerta da 50GB al mese a 7,99 euro, un piccolo trucco per abbonarsi ancora al piano da 40GB a 6,99 euro. Qui invece un articolo su come e dove effettuare la ricarica iliad. Secondo rilevazioni di uno studio indipendente le prestazioni della rete iliad in Italia superano quelle di Wind in 4G, mentre in 3G superano Vodafone. Per chi è ancora indeciso se passare o meno a iliad ecco una serie di consigli pratici per verficare la copertura prima di abbonarsi.