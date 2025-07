Il Prime Day di Ottocast, CarPlay wireless e mirroring con sconto fino al 55%

In occasione dei giorni in cui Amazon monopolizza l’attenzione con il Prime Day, anche Ottocast, probabilmente il marchio più noto, affidabile e importante tra quelli specializzati negli accessori che potenziano CarPlay, lancia un’offerta davvero interessante.

Le promozioni attive sul sito ufficiale riguardano due dispositivi differenti per funzione e fascia di prezzo, ma entrambi pensati per trasformare radicalmente l’esperienza a bordo: uno pensato per chi cerca il massimo controllo e lo schermo specchiato del proprio smartphone, l’altro per chi vuole semplicemente liberarsi dei cavi e passare a CarPlay o Android Auto in modalità wireless.

Mirror Touch: controllo completo e mirroring dello smartphone

Il primo prodotto in offerta è l’Ottocast Mirror Touch, un accessorio che permette non solo di usare CarPlay e Android Auto in modalità wireless, ma anche di replicare completamente lo schermo dello smartphone sull’infotainment dell’auto.

Si tratta di una funzione molto richiesta da chi desidera accedere liberamente alle app che normalmente non compaiono nel sistema nativo, come YouTube o Netflix, ma anche alle impostazioni del telefono o a interfacce alternative di navigazione.

Controllo diretto dello smartphone dal touchscreen dell’auto (controllo bidirezionale)

Supporto al mirroring completo per accedere a tutte le app, anche video e streaming

anche Compatibile con veicoli dal 2016 in poi dotati di CarPlay cablato

Connessione wireless con latenza sotto gli 80 ms

Facile installazione e connessione automatica all’avvio dell’auto

In occasione di queste promozioni, il Mirror Touch è scontato a 89,99 euro, contro un prezzo di listino che si avvicinai ai 180 euro. Uno sconto di circa il 50%

Ottocast Mini: wireless in formato tascabile

Il secondo accessorio in promozione è l’Ottocast Mini Adattatore, pensato per chi ha già CarPlay o Android Auto cablato e vuole semplicemente liberarsi del fastidio del cavo, mantenendo tutte le funzioni ma con la comodità del collegamento automatico via Bluetooth e Wi-Fi.

Converte CarPlay e Android Auto da cablato a wireless

Utilizza Bluetooth 5.2 e Wi-Fi dual-band per una connessione stabile

Compatibile con la maggior parte dei veicoli dal 2016 in poi

Supporta iPhone con iOS 10+ e Android con Android 11+

Design ultra compatto e aggiornamenti firmware via OTA

Anche in questo caso il prezzo è molto competitivo: l’Ottocast Mini è in sconto a 56,99 euro, con un taglio importante rispetto al prezzo di listino di quasi 130 euro. Lo sconto è del 55%.

Sconti paralleli al Prime Day, ma solo per un periodo limitato

I due sconti attivi sul sito ufficiale di Ottocast coincidono con il periodo del Prime Day di Amazon, ma non sono vincolati alla piattaforma di Bezos: si trovano direttamente su ottocast.it, dove è possibile acquistarli senza abbonamenti o iscrizioni.

Le offerte sono a tempo limitato e destinate a chi vuole cogliere l’occasione per aggiornare l’impianto infotainment della propria auto con un investimento contenuto.

Click qui per

– Mirror Touch: in sconto a 160 a 89,99 euro

– Ottocast Mini: in sconto da 120 a 56,99 euro

Entrambi sono compatibili con veicoli dal 2016 in poi, e rappresentano soluzioni efficaci per modernizzare l’auto in modo semplice e immediato.