Sconto Tractive, un GPS per non perdere mai il vostro cane o gatto

Su Amazon è in sconto Tractive GPS per cani, pensato per localizzare in tempo reale il proprio animale domestico, con funzionalità pensate per la sicurezza, il monitoraggio e il benessere del cane. Ora costa solo 41,40€ invece di 69€ (o 29,99 euro per la versione per gatti)

Localizzazione in tempo reale e notifiche antifuga

Il Tractive GPS sia nella versione per cani che in quella per gatti, come vi abbiamo spiegato qui nella nostra recensione, permette di tracciare la posizione dell’animale in tempo reale tramite un’app dedicata, disponibile per iOS e Android. Funziona in oltre 175 paesi grazie alla connessione mobile integrata, richiedendo quindi una copertura di rete attiva. È possibile impostare recinti virtuali, ricevendo notifiche immediate se il cane oltrepassa i confini stabiliti. Una funzione utile per chi ha un giardino non recintato o porta spesso il cane in aree aperte.

Monitoraggio di salute, sonno e attività

Oltre alla geolocalizzazione, il dispositivo offre strumenti per il monitoraggio dell’attività fisica, del sonno e persino degli abbaî anomali nella versione per gatti segnalando eventuali comportamenti fuori norma. Queste funzioni permettono di avere una visione completa dello stato di salute e del benessere dell’animale. L’app fornisce anche un punteggio del benessere, utile per valutare i progressi o eventuali segnali da approfondire con il veterinario.

Funzioni aggiuntive e autonomia

La batteria garantisce un’autonomia, variabile in base a uso e copertura e alla tipologia del del dispositivo. Il peso contenuto (si parte da 39 grammi) lo rende adatto anche ai cani e gatti di tutte le taglie, ed è completamente impermeabile. Inoltre, consente di registrare le passeggiate e condividerle su Strava, e di segnalare pericoli sulla mappa dell’app, come aree con esche tossiche o animali selvatici. Tutte le funzioni sono attive con l’abbonamento, a partire da 4€ al mese.

Per chi desidera acquistarlo, il prezzo varia anche questo a seconda della tipologia, ma si parte da 29,99 euro e si arriva a 41€, con uno sconto di circa il 40%.

