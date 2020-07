Il primo concept store Spazio Lenovo apre a Milano a settembre

Il primo concept store di Lenovo in Europa si chiama Spazio Lenovo e aprirà a Milano a settembre. Frutto della visione dell’IT che caratterizza il costruttore, Spazio Lenovo è concepito come un centro dedicato alla cultura dell’innovazione digitale, un ambiente che combina sia l’esperienza diretta dei visitatori con dispositivi e soluzioni Lenovo che la possibilità di conoscere le nuove tendenze della tecnologia.

Oltre allo store con postazioni dedicate alla tecnologia smart, Spazio Lenovo includerà diverse aree per eventi, workshop, briefing e incontri di business, spazi dedicati ai partner di Lenovo, lounge e cafè, uno spazio di coworking. Spazio Lenovo sarà un luogo dove vivere in prima persona l’esperienza offerta dalla tecnologia di Lenovo in un contesto vivace e stimolante che consentirà alle persone di informarsi sui nuovi trend, di scambiare idee, di imparare attraverso una piattaforma di formazione e partecipare ad eventi e talk, alla scoperta dei valori che definiscono il brand Lenovo.

A marcare un importante momento di ripartenza per l’intero Paese dopo l’emergenza che abbiamo vissuto con la pandemia covid-19, l’apertura di Spazio Lenovo porta valore alla città di Milano e al Paese favorendo l’apertura di un dialogo con pubblici nazionali e internazionali, istituzionali e imprenditoriali, per affermare il ruolo della tecnologia e del mondo digitale nel dare forma a una nuova normalità che prevede nuovi modi di interagire, di lavorare e di concepire i nostri rapporti con l’ambiente.

«Spazio Lenovo dà vita alla visione Smarter Technology for All di Lenovo in un nuovo spazio fisico dove i visitatori possono entrare in contatto con la tecnologia e prendere visione di come l’IT può migliorare la vita delle persone e delle aziende, contribuendo a migliorare la società», dichiara Luca Rossi, Senior VP di Lenovo Group.

«Siamo felici di aprire il primo Spazio Lenovo in Europa e di farlo a Milano. Più che mai, in questo momento di ripresa, le aziende sono chiamate a collaborare con le istituzioni e la società per instaurare un dialogo sulle nuove modalità di lavoro, apprendimento e interazione sociale, ed è nostra responsabilità contribuire a questo progresso. La tecnologia ha avuto un ruolo fondamentale nell’abilitare i lavoratori, gli studenti e il pubblico in generale a rimanere produttivi, a continuare nei loro percorsi didattici e a trovare nuove forme di intrattenimento e modi per rimanere in contatto con le proprie famiglie e amici durante l’emergenza. Guardando al futuro, il nostro obiettivo è che Spazio Lenovo diventi un punto di incontro dove le persone possono scoprire l’immenso potenziale della tecnologia nel sostenere lo smart living, smart working e lo smart learning».

Spazio Lenovo sarà la sede di una ampia offerta di eventi e attività culturali, oltre che di una piattaforma formativa legata a diverse applicazioni della tecnologia che si rivolge a diversi pubblici, dalle famiglie agli studenti, fino a coinvolgere il mondo delle professioni e dell’impresa. Maggiori dettagli su Spazio Lenovo, che sorgerà a Milano in Corso Matteotti, e sulla data di apertura saranno comunicati in seguito.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Lenovo sono disponibili a partire da questa pagina.