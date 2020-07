Cuffie per gaming, auricolari true wireless e soundbar bluetooth; ecco tre offerte da non perdere

Disponibili tre offerte da non perdere per gli appassionati di audio: un paio di cuffie per il gaming, cuffie auricolari TWS in-ear e una sound bar bluetooth per computer, TV e monitor.

Le cuffie gaming sono state appositamente progettate per giocare, ascoltare musica e da usare per videochiamate e videoconferenze, grazie al microfono integrato.

Le cuffie propongono massimo comfort grazie all’imbottitura presente sia sull’archetto regolabile, che sui padiglioni auricolari. A livello sonoro offrono un suono chiaro e bassi profondi per un’esperienza di gioco immersiva ed un audio reale grazie ai driver magnetici al neodimio da 40 mm, per un suono coinvolgente perfetto anche le sessioni di gioco più animate.

Sono dotate di due jack da 3,5 mm e una presa USB sulla cuffia: il jack rosso da 3,5 mm è per il microfono, il jack blu da 3,5 mm è per l’auricolare, mentre la presa USB è per la luce a LED.

Quando si utilizza un PC desktop, è possibile collegare entrambi i jack da 3,5 mm all’interfaccia corrispondente, per un funzionamento corretto. Se utilizzate su PS4, è necessario un cavo patch 2 in 1 per il corretto funzionamento (non incluso nella confezione).

Le cuffie sono vendute a partire da circa 15 euro cliccando su questo link diretto, con spedizione gratuita dall’Italia, quindi con consegna veloce.

Se, invece, siete alla ricerca di un paio di auricolari true wireless, in-ear di piccole dimensioni, eccovi accontentati. Quelle in offerta supportano il protocollo bluetooth 5.0, così da offrire massima stabilità e suono senza interruzioni.

Il numero di modello di questi auricolari è R3O0. Dotate di un design ergonomico, comode da utilizzare anche per schiacciare un pisolino ascoltando musica, la riproduzione musicale si controlla attraverso l’unico pulsante incorporato esternamente a ciascuno di essi. Dal medesimo bottone è anche possibile richiamare l’assistente vocale dello smartphone abbinato per interagire con i comandi vocali.

Offrono un’autonomia di 4 ore per ogni singola ricarica, che può arrivare fino a 30 ore grazie alla custodia di ricarica inclusa. Includono il sistema CVC8.0 HD per la cancellazione del rumore e gli auricolari possono essere usati insieme o anche singolarmente.

Le cuffie auricolari Bluetooth si acquistano a partire da circa 14 euro direttamente a questo indirizzo, con sconti per acquisti multipli, spedizione gratuita dall’Italia e consegna veloce.

L’ultima offerte riguarda la soundbar Lusso, una soundbar wireless con Bluetooth pensata per migliorare l’esperienza audio su TV, monitor o computer.

Caratterizzata da un design moderno e minimale (misura 550 x 50 x 50 mm), è dotata di 4 altoparlanti che supportano il suono surround stereo 3D, è compatibile con la maggior parte dei dispositivi BT e può anche riprodurre l’audio dello smartphone o di altri dispositivi tramite il cavo audio.

Dispone di un processore audio DSP integrato per un suono cristallino privo di disturbo, mentre sulla scocca è presente un indicatore LED e i pulsanti per il controllo.

La confezione include anche un telecomando e tutti i cavetti necessari per la connessione.

La soundbar Bluetooth si acquista a partire da circa 28 euro direttamente a questo indirizzo, con sconti per acquisti multipli, spedizione gratuita dall’Italia e consegna veloce.

Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.