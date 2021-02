Il primo podcast firmato Apple arriva per la serie For All Mankind

For All Mankind non è l’unica serie TV originale di Apple, ma al momento è quella su cui l’azienda pare stia invenstendo più risorse: dopo aver lanciato l’app AR dedicata per interagire con oggetti virtuali che vanno ad approfondire la storia con contenuti extra, tra la prima e la seconda stagione in arrivo, Apple si appresta a lanciare il suo primo podcast legato a questa serie TV.

Il debutto è previsto per il 19 febbraio, non un giorno qualunque perché questa è anche la data fissata per il lancio del primo episodio della seconda stagione. Anche in questo caso si tratta di un extra che aggiunge valore alla serie, senza obbligo di seguirlo ai fini della storia. Saranno dieci episodi condotti da Krys Marshall, attrice che in For All Mankind interpreta il comandante Danielle Poole, che affronterà diversi temi legati alla corsa allo spazio e di tutto ciò che si trova oltre l’atmosfera terrestre.

Nel podcast firmato Apple per la seconda stazione di For all Mankind, interverranno diversi ospiti tra cui membri del cast, ex astronauti ed esperti dello spazio, e verranno fatti ascoltare anche alcune registrazioni inedite. «La corsa allo spazio continua. Unisciti all’ospite Krys Marshall e ascolta gli esperti spaziali e gli ex astronauti riguardo ciò che succede davvero oltre la nostra atmosfera nel podcast ufficiale della serie Apple TV+ For All Mankind» scrive Apple «Ogni episodio presenta ospiti della serie, esperti dello spazio e materiali audio mai ascoltati prima su questi argomenti. Scoprirai come gli astronauti raggiungono l’incredibile».

For All Mankind: The Official Podcas‪t‬ è accessibile tramite l’app Podcast di Apple. Al momento si può ascoltare solo il trailer, mentre il primo episodio sarà pubblicato il 19 febbraio e i successivi avranno cadenza settimanale, così da accompagnare i dieci episodi della seconda stagione in arrivo. Secondo le indiscrezioni sarebbe stato creato in collaborazione con la casa di produzione At Will Media che attualmente cura diversi podcast tra cui Why Am I Telling You This? di Bill Clinton.

Ora, app AR e podcast possono piacere oppure no, ma di certo non si può dire che Apple non abbia trovato il modo di differenziarsi dai suoi concorrenti. Sebbene il suo ingresso nel mercato della TV in streaming sia in ritardo rispetto a Netflix e gli altri, sta recuperando terreno con idee se non altro innovative, come appunto quelle di offrire applicazioni e servizi accessori che si fondono con i propri show televisivi. E c’è da scommetterci che quella che stiamo vedendo oggi è solo la punta dell’iceberg.