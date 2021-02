Time Tracking Pro, l’indispensabile app Mac per organizzare il vostro tempo e rendere di più

I ritmi lavorativi di oggi possono risultare, per determinate categorie di utenti, davvero fitti e densi, e organizzare il lavoro non sempre risulta semplice e intuitivo.

Per rendere al meglio, potrebbe essere utile un’app come Time Tracking Pro, che permette di tenere traccia del tempo impiegato per completare ciascuna attività inserita in elenco, aiutando l’utente a tenere i ritmi, ma anche a prendersi le giuste pause.

Tante le opzione proposte da Time Tracking Pro per Mac, uno strumento utile in ogni ambiente di lavoro moderno e dinamico. Ecco di che si tratta.

Time Tracking Pro propone una schermata principale assolutamente intuitiva e pratica, che rende già l’idea di come utilizzare l’applicativo. Nell’angolo in alto a destra è possibile, anzitutto, impostare i tempi di lavoro e di pausa, scegliendo per ciascuno, un range da 1 a 180 minuti.

Sulla parte sinistra, invece, sarà possibile aggiungere i vari compiti da portare a termine, per ciascuno dei quali si applicheranno i timer di lavoro e pausa selezionati nel menù Impostazioni. A questo punto, per ciascuno dei compiti in elenco sarà possibile avviare i timer di lavoro e pausa, così da gestirsi al meglio, e ottimizzare il lavoro.

Time Tracking Pro per Mac aiuta così a tenere traccia dei tempi di lavoro di ciascuna delle tue attività lavorative separatamente, tutte elencate nel menù a sinistra. Da questo, è possibile passare facilmente da un’attività all’altra, mantenendo sempre sotto controllo tempi di lavoro e di pausa.

Ovviamente, l’app traccia tutti i tempi automaticamente, e quando si raggiunge l’obiettivo pre impostato sarà l’app stessa a indicare che è arrivato il momento di iniziare una pausa.

Time Tracking Pro traccia di tutte le sessioni registrandole su un apposito log localizzato sul proprio Mac e, dunque, accessibile solo all’utente. Qui si troveranno tutti i tempi parziali e totali delle proprie sessioni, che risulteranno visibili a colpo d’occhio graficamente.

Non mancano, ovviamente, filtri per una visualizzazione dei soli dati di proprio interesse; in questo modo, l’utente saprà sempre quanto tempo ha dedicato a un progetto o a una parte specifica di un progetto.

Ovviamente, la caratteristica principale dell’app è la precisione della registrazione del tempo di lavoro, inglobandoli in una interfaccia grafica davvero semplice da utilizzare, con animazioni e rappresentazioni intuitive: ad esempio, per modificare il tempo di lavoro delle varie sessioni è sufficiente selezionare la sessione rappresentata come fetta di tempo e trascinare la maniglia che apparirà.

Inoltre, al di là dell’alternanza tra sessioni di lavoro e pause da gestire nel menù principale, con Time Tracking Pro per Mac è possibile anche impostare il tempo di riposo se lo ai desideri: dopo un certo numero di sessioni di lavoro intervallate da sessioni di pausa, sarà la stessa app a consigliare di interrompere qualsiasi attività.

Dovendo l’app tenere traccia in tempo reale dei vari lavori, è interessante notare che Time Tracking Pro per Mac funziona anche nella barra dei menù in alto. Infatti, l’app continua a tenere traccia del tempo quale che sia l’app in primo piano utilizzata, come ad esempio la suite Office, e mostra nella barra dei menu il timer per la sessione di lavoro in corso.

Cliccando, poi, sull’icona della tazza sempre presente nella barra in alto, sarà possibile accedere alle altre funzionalità, mentre con doppio clic sulla finestra del menu la finestra principale dell’app si aprirà in primo piano. Non mancano, infine, le notifiche acustiche personalizzabili, che avvertiranno l’utente quando il tempo di una sessione è scaduto.

Tra le funzionalità dell’app anche quelle di condivisione. Sarà, infatti, possibile, esportare i tempi registrati per ciascuna attività come come file CSV, contenente tutte le sessioni da aprire in un foglio di calcolo come Numbers o Excel, così da poter creare grafici e report.

Non solo, è possibile anche ottenere un file contenente le sessioni visualizzate nell’elenco così da archiviarlo per backup o riferimento successivo da importare nuovamente nell’app Time Tracking Pro, anche su un altro Mac.

Time Tracking Pro può essere scaricato direttamente a questo indirizzo. Costa 29,95 euro, ma offre una prova gratuita di 7 giorni, così da poterlo testare nella sua completezza prima dell’acquisto.