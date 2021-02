La M di Motron porta a Cubertino: uno scooter elettrico davvero curioso e tante novità da KSR

Nella moltitudine dei modelli presentati da KSR con l’introduzione odierna del nuovo marchio Motron Motorcycles, seguita ad una campagna teaser con «Segui la M», partita a gennaio, spicca un modello diverso da tutti gli altri, con un nome ben strano ed un look evocativo.

Ma andiamo in ordine: KSR con Motron ha presentato una una gamma completa di scooter e moto, sia a combustione interna sia elettrici, e una minibike elettrica. Il portafoglio del nuovo marchio austriaco comprende modelli da 50 a 400 cc di cilindrata destinati al segmento entry-level e mid-size e modelli a propulsione elettrica con velocità massima di 45 km/h, una nuova alternativa nella classe L1e.

Già all’inizio della stagione 2021 saranno disponibili i modelli elettrici Whizz, Cubertino, Volz e Vizion. I modelli a combustione interna arriveranno presso i rivenditori a partire dal secondo trimestre: la moto d’avventura X-NORD 125, il cruiser REVOLVER 125 e la naked WARRIOR 400, insieme agli scooter BREEZY 50, VENTURA 125, IDEO 50 e IDEO 125. Il NOMAD 125 e X-NORD 400, sempre a motore termico, saranno lanciati nella seconda metà dell’anno. Tutti i modelli sono ovviamente conformi alle severe direttive EURO5 in materia di emissioni.

E’ proprio Cubertino che ha destato la nostra attenzione: il nome ovviamente ricorda quello della località Californiana dove ha sede il quartier generale di Apple ma non c’è alcun richiamo evidente al design di un prodotto con la mela morsicata bensì ad una moto iconica degli anni 50: il mitico Galletto di Guzzi, un esperimento che combinava per la prima volta un mix tra una moto a ruote alte ed uno scooter facile da condurre e con un’ottima protezione per il guidatore: era l’ideale per i viaggi in due grazie al comodo sedile posteriore dove l’altra metà della coppia si poteva sedere pure di lato senza rovinare l’ampia gonna tipica di quegli anni. Fu prodotto fino al 1966 e rappresentò l’accesso per tanti alla prima fase di motorizzazione del dopoguerra.

Cubertino viene presentato così: “Il design retrò senza compromessi incontra la potenza elettrica del 21° secolo. Con il suo motore Bosch da 1500W, puoi contare su Cubertino ogni volta che hai bisogno di muoverti attraverso tutta la città. E con i suoi 56 km di autonomia, riuscirai a tornare a casa sano e salvo. La velocità massima è di 45 kmh e il prezzo al pubblico di 1.999 €.

“Il lancio del nuovo marchio MOTRON – affermano Michael e Christian Kirschenhofer, proprietari di KSR Group – soddisfa i bisogni del mercato di oggi. Soprattutto in tempi come questi, in cui le persone sono alla ricerca di un equilibrio appagante per la loro vita quotidiana pandemica, ci rivolgiamo ad un target che può trovare in MOTRON un marchio per iniziare un nuovo hobby, una nuova passione. Il nostro slogan ‘GET OUT THERE’ sottolinea il nostro approccio per sfidare i tempi difficili, uscire e divertirsi su una MOTRON”.

Le vendite dei nuovi modelli MOTRON si concentreranno inizialmente sul mercato europeo, a cominciare da Italia, Germania, Austria, Svizzera, Spagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Grecia. La rete di distribuzione si espanderà in altri paesi europei nel corso del 2021.

Per maggiori informazioni visitate il sito Motron.