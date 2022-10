Il proiettore laser Paris Rhône a focale ultra corta trasforma la casa in un cinema

Il proiettore laser Paris Rhône è quello che vi serve se volete trasformare il vostro salotto di casa in un vero e proprio Home Cinema e migliorare certamente l’aspetto multimediale delle vostre serate. Grazie alla sua ottica ultra corta, infatti, è possibile posizionarlo a pochi centimetri dal muro, per ottenere una proiezione fino a 150 pollici. Lo si acquista in offerta direttamente a questo indirizzo.

Per chi non lo conoscesse, il marchio Paris Rhône è stato fondato nel 1915. Il proiettore laser Paris Rhône è stato sviluppato e progettato a Parigi e si pone l’obiettivo di trasformare il salotto di casa in un cinema.

Il brand esordisce sul mercato nel 1925, con un aspirapolvere, mentre nel 1941 rilascia il primo triciclo elettrico in grado di raggiungere una velocità massima di 30 km/h, potendo percorrere fino a oltre 60 km.

Nel 1952, Paris Rhône invade il settore degli elettrodomestici e negli anni ’80 Anni ‘continua ad ampliare la produzione di aspirapolvere. Nel 21° secolo, Paris Rhône inizia ad attuare una strategia di globalizzazione del marchio, stabilendosi in Francia come centro di progettazione e ricerca e sviluppo dei prodotti, e scegliendo la Cina come principale base di produzione.

Al giorno d’oggi, i prodotti Paris Rhône sono venduti in più di 30 paesi in Europa, Nord America, Medio Oriente e Asia Pacifico, diventando il marchio di elettrodomestici maggiormente orientato alla crescita al mondo.

tornando al proiettore, grazie all’ottica ultra corta può essere posizionato ad una distanza dal muro compresa tra i 5,4 e i 18,8 pollici, permettendo così di raggiungere una diagonale compresa tra gli 80 e i 150 pollici.

Raggiunge una risoluzione 4K con 8,3 milioni di pixel, con supporto all’HDR 10. Propone una luminosità di 2000 ANSI Lumen, così da offrire una qualità visiva ottimale all’interno di una qualsiasi soggiorno. A livello audio è equipaggiato con due altoparlanti da 25W ciascuno e supporto al Dolby audio e decodifica DTS.

L’arrivo sulla scena di questo proiettore farà certamente la felicità di tutti gli amanti dello sport: arriva, infatti, proprio nel momento in cui sta per iniziare la Coppa del Mondo, così da trasformare il vostro salotto in un vero e proprio stadio. Il proiettore è dotato di Tecnologia Motion Smoothing che elimina lag o immagini sfocate, restituendo un frame rate più elevato, che rende totalmente fluida l’azione.

Tra le altre particolarità del prodotto anche la sua portatili. Non solo, infatti, potrà essere installato in soggiorno, ma per via delle sue dimensioni ridotte sarà possibile portarlo ovunque, perfino in campeggio.

A renderlo davvero unico nel suo genere è l’ottica ultra corta. Questo vuol dire che il proiettore non avrà necessità di essere posizionato lontano dal muro di proiezione, ma potrà essere posto a pochi centimetri dalla parete; questo dettaglio è piuttosto rilevante, perché consente al proiettore di essere utilizzato in qualsiasi stanza, anche di medie dimensioni.

Non solo film. Il proiettore può essere utilizzato anche per il gaming, così da godersi, ad esempio, una sessione Battle royale a PUBG di proporzioni gigantesche. Questo anche grazie all’alta frequenza di aggiornamento di 60 Hz con velocità di risposta di 50 ms.

Tra le altre caratteristiche, il proiettore offre un contrasto di 2000:1, supporta connessioni Bluetooth ed è supportato a livello software da Android 9, con tanto di supporto ad App Store per il download di app. A livello di connettività dispone di due porte HDMI (1 con ARC), porta AV da 3,5mm, connessione RJ45, una porta USB e un’uscita audio da 3,5mm e S/PDIF. Ovviamente, supporta connessione a internet cablata e wireless.

Al momento lo potete acquistare in offerta direttamente sullo store ufficiale, dove cliccando a questo indirizzo dove, grazie al codice sconto PETV400 lo pagherete appena 1999 dollari, anziché 2399 dollari.