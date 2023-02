In Apple nessun nuovo ruolo di Industrial Design Chief

Apple ha deciso di rimuovere una posizione dirigenziale di alto profilo, eliminando il ruolo di “industrial design chief” nell’ambito di una riorganizzazione più ampia.

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg citando sue fonti non meglio precisate, spiegando che Evans Hankey non sarà rimpiazzata quando lascerà l’azienda nei prossimi mesi.

È già noto che Evans Hankey, dirigente che attualmente ricopre il ruolo di Vice President di Industrial Design di Apple, lascerà nel 2023 la Casa di Cupertino.

Hankey ha di fatto preso il posto di Jony Ive come design chief dopo che quest’ultimo ha lasciato l’azienda nel 2019. Apple all’epoca aveva spiegato che i leader del team di design Evans Hankey, Vice President di Industrial Design, e Alan Dye, Vice President di Human Interface Design, avrebbero riferito direttamente a Jeff Williams, Chief Operating Officer di Apple. Hankey e Dye hanno entrambi ricoperto per molti anni importanti ruoli di leadership nel team di design Apple. Williams ha guidato lo sviluppo di Apple Watch fin dalla fase iniziale, e dal 2019 ha deciso di passare più tempo lavorando con il team design nel loro studio.

Bloomberg riferisce che “il nucleo principale di industrial designer risponderà a Jeff Wiliams, lo chief operating officer (direttore operativo) di Apple; come era precedente strutturata la gerarchia, Hankey faceva riferimento a Williams ma il team core responsabile del design faceva riferimento a Hankey.

La novità è che ai designer più longevi saranno assegnati ruoli più importanti ma nessuno di questi potrà essere elevato al ruolo di “industrial design chief”, scelta che avrebbe irritato alcuni dei creativi che lavorano per Apple. Questa indicazione comporta maggiore responsabilità per Williams, da molti visto come futuro “papabile” successore di Tim Cook.