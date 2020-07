Il prossimo smartphone gaming Vivo si ricaricherà completamente in meno di 15 minuti

Assurdo, ma vero. Il prossimo smartphone gaming di Vivo potrà essere interamente ricaricato in meno di un quarto d’ora. Già in passato il brand ha usato la sua gamma di telefoni da gioco iQOO per spingere l’acceleratore sulla nuova tecnologia di ricarica.

Adesso, il grande passo. In un video apparso su Weibo la società ha mostrato un nuovo dispositivo che utilizza la soluzione di ricarica rapida cablata da 120W, in grado di ricaricare una batteria da 4.000 mAh in appena 15 minuti e di portare il telefono al 50 percento in soli cinque minuti.

Ovviamente, al momento una tale tecnologia non sembra avere rivali, e anche la ricarica super veloce di Realme X50 PRO, davvero velocissima, perde il confronto. Il video in basso prova la magia.

In questo scenario, la tecnologia di ricarica di Vivo fornisce un vantaggio significativo su tutti gli altri produttori, anche se ovviamente sarà necessario attendere il rilsacio di questi dispositivi per comprendere quanto davvero funzioni, quanto sia efficace in tutte le condizioni e se il processo di ricarica veloce non stressi più di tanto le batterie.

Il rilascio del primo smartphone iQOO di Vivo con questa tecnologia a bordo è previsto nel mese di agosto, quindi non si dovrà attendere poi così a lungo prima di vederla in azione.

Vivo non è nemmeno l’unico produttore di smartphone cinese che lavora su una ricarica estremamente veloce. Anche Oppo ha anche annunciato di essere al lavoro su una soluzione di ricarica rapida da 125W, che sarà rivelata domani 15 luglio. Sia Oppo che Vivo sono di proprietà della cinese BBK Electronics.