Ugreen 70410, hub USB-C con HDMI, USB-A e lettori di schede a soli 18,49 euro

E’ un formidabile alleato dei dispositivi USB-C, soprattutto per il prezzo in offerta: l’hub Ugreen 70410 costa solo 18,49 euro inserendo un codice speciale nel carrello.

Va forte specialmente con i computer che presentano almeno due prese USB-C, perché effettivamente qui manca giusto una porta USB-C passante per la ricarica. Quindi con iPad Pro, MacBook 12″ e tutti quei dispositivi che hanno una sola USB-C bisogna tenere presente che non si tratta di una soluzione da “postazione fissa” perché non è possibile collegarlo ad una presa USB-C e contemporaneamente ricaricare la batteria del dispositivo passando per la medesima porta.

Però a parte questo, specialmente per il prezzo in offerta, è un vero affare. Perché occupando una porta USB-C è in grado di espandere le funzionalità dei dispositivi al quale si collega, aggiungendo innanzitutto una porta HDMI con supporto alla risoluzione 4K. Quindi si può usare sia per aggiungere un monitor ad un computer, sia per duplicare quel che viene riprodotto sullo schermo di smartphone e tablet, magari per godere di un film su Netflix in 4K sul grande schermo.

Oltre a questo ingresso aggiunge ben tre porte USB-A 3.0, quindi permette di collegare chiavette USB, mouse e tastiera con filo o qualsiasi altra periferica beneficiando del rapido trasferimento di dati fino a 5 Gbps. Per finire, Ugreen 70410 aggiunge anche un lettore di schede SD e uno di schede microSD, con velocità fino a 104 MB/s, molto comodo quindi per scaricare le foto scattate con la reflex, caricare musica e documenti sulla microSD dedicata allo smartphone oppure scaricare le registrazioni video dell’action cam.

Insomma, è un vero tuttofare che permette di ampliare le potenzialità di un qualsiasi dispositivo dotato di porta USB-C, che può funzionare anche come adattatore fisso quando l’alimentazione può passare attraverso un’altra presa. Il costo di questo adattatore è di 28 euro ma se al momento inserite il codice BMOQZBW3 nel carrello, lo pagate soltanto 18,49 euro.