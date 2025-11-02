Il Repeater 2400 di FRITZ! scende a solo 76,90 €, ricezione Wi-Fi perfetta ovunque

Su Amazon trovate in offerta FRITZ! Repeater 2400, un accessorio di alta qualità, prodotto da uno dei migliori protagonisti del settore, va in sconto a 76,90€ invece di 109,90€,

Compatibilità con Mesh Wi-Fi e dual band

Il FRITZ!Repeater 2400 supporta la tecnologia dual band con frequenze a 2,4 e 5 GHz, permettendo una gestione intelligente del traffico dati. Grazie al supporto per il sistema Mesh di AVM, il dispositivo si integra perfettamente con il router FRITZ!Box, creando una rete unificata e stabile. L’uso combinato delle bande consente di ottimizzare la velocità di connessione e la distribuzione del carico tra i vari dispositivi collegati.

Connessione stabile per case di grandi dimensioni

Pensato per ambienti medio-grandi, il FRITZ!Repeater 2400 è in grado di coprire più stanze o piani, riducendo le zone senza segnale. È utile per abitazioni con pareti spesse o layout complessi, dove il router principale non basta. Include una porta Gigabit LAN per collegare dispositivi via cavo come TV, console o PC fissi, trasformandolo anche in un ponte LAN per connessioni stabili.

Configurazione semplice e compatibilità universale

Il dispositivo si installa in pochi minuti grazie al tasto WPS, che consente l’abbinamento automatico con la rete esistente. È compatibile non solo con i prodotti AVM, ma anche con router di altri marchi, rendendolo adatto a molte configurazioni. I LED frontali aiutano a individuare il punto migliore per il posizionamento, garantendo una copertura ottimale del segnale.

