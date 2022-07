Il ricevitore DVBT-2 Nokia è davvero slim, e costa appena 29 euro

Se in attesa dello switch off siete ancora alla ricerca di un ricevitore digitale la soluzione di Nokia potrebbe fare al caso vostro. Oltre ad affidarmi ad un brand ben noto, sinonimo di qualità, ha un design davvero slim, che si addice ad ogni postazione. Su Amazon è in offerta a 29 euro.

Il rcevitore DVB-T/2 Nokia permetterà di sopravvivere allo switch off, così da non dover cambiare la TV, e permetterà do guardare i canali in qualità HD; facile installazione e design minimalista sono i punti chiavi di questa periferica.

Con un solo clic è possibile accedere facilmente alla Guida TV direttamente sullo schermo, mentre è possibile anche impostare timer per i programmi TV successivi così da non perderli.

E’ possibile anche beneficiare di elenchi di canali personalizzati, così da avere tutti i programmi preferiti a propria disposizione, tutti disponibili in qualsiasi momento. Grazie alle liste di canali personalizzati sarà possibile distinguere i canali per genere, organizzarli a seconda delle preferenze dei membri della famiglia, potendo così passare tra programmi TV, film, sport e molto altro in pochi secondi.

Ancora, il ricevitore funge da media box, potendo riprodurre foto e video facilmente; basa mettersi comodi per ricordare i propri momenti più belli, collegando al ricevitore un disco rigido o l’unità flash USB per iniziare la riproduzione di video, foto o registrazioni audio.

Il ricevitore DVBT-2 si collega facilmente al televisore via HDMI o cavo AV. Per una facile ricezione dei canali TV gratuiti in alta definizione o in definizione standard. La ricezione avviene tramite l’antenna terrestre interna o esterna.

Al momento su Amazon si acquista a 29,90 euro, con 10 euro di sconto.