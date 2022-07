Volkswagen registra +27% nelle consegne di auto elettriche

Nei primi sei mesi dell’anno il Gruppo Volkswagen ha registrato un incremento del 27% nelle consegne di auto 100% elettriche (BEV, Battery Electric Vehicle): nonostante le difficoltà di approvvigionamento, l’interruzione temporanea della produzione in Europa e le chiusure legate al Covid in Cina, nel primo semestre 2022 sono state consegnate ai clienti 217.100 BEV, in crescita rispetto ai 170.900 dell’anno precedente.

La quota BEV sul totale delle consegne ha raggiunto il 5,6%, anche in questo caso in aumento rispetto al 3,4% della prima metà del 2021. Il driver principale è stata la Cina, con 63.500 BEV consegnate – più del triplo rispetto all’anno precedente.

Considerando le consegne BEV per regione, l’Europa si è confermata al vertice, con 128.800 unità nel primo semestre (il 59% sul totale delle consegne BEV del Gruppo Volkswagen). Il secondo mercato per volumi è stato la Cina (63.500 unità, il 29% del totale). Gli Stati Uniti hanno contribuito con l’8% delle consegne BEV totali del Gruppo, dato che corrisponde a 17.000 veicoli.

Tra gennaio e giugno 2022 Volkswagen riferisce di avere consegnato ai propri clienti 115.900 auto 100% elettriche (il 53% sul totale BEV del Gruppo), seguita da Audi con 50.000 veicoli (23%), ŠKODA con 22.200 veicoli (10%), Porsche con 18.900 veicoli (9%) e SEAT|CUPRA con 8.300 veicoli (4%).

I modelli BEV più venduti nel primo semestre 2022 sono:

Volkswagen ID.4/ID.5: 66.800 unità

Volkswagen ID.3: 26.000 unità

Audi e-tron (inclusa Sportback): 24.700 unità

ŠKODA Enyaq iV (inclusa Coupé): 22.200 unità

Porsche Taycan (inclusa Cross Turismo): 18.900 unità

Audi Q4 e-tron (inclusa Sportback): 18.200 unità

«La domanda continua a essere forte e ci attendiamo un miglioramento della situazione relativa alle forniture nella seconda metà dell’anno», ha dichiarato Hildegard Wortmann, membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo con responsabilità per le vendite.

«Le consegne BEV di giugno hanno mostrato una chiara tendenza al rialzo, in linea con i livelli mensili dell’ultimo trimestre del 2021. Stiamo lavorando intensamente per ridurre l’elevato portafoglio ordini e i tempi di attesa per i clienti, e siamo focalizzati sull’obiettivo di una quota BEV tra il 7 e l’8% sull’intero anno».

