Il ride sharing Lyft sbarca in Europa comprando FreeNow

Lyft ha annunciato l’acquisizione di FreeNow, la piattaforma di mobilità europea: l’operazione segna il suo primo ingresso sostanziale nel Vecchio Continente dopo anni di operazioni limitate al solo suolo statunitense e canadese.

FreeNow, che riunisce taxi, veicoli privati e anche servizi di lusso, è presente in oltre 150 città – da Dublino e Londra fino ad Atene, Berlino, Barcellona, Madrid e Amburgo. Con questa mossa Lyft raddoppia quasi il proprio bacino potenziale di utenti con l’obiettivo di rafforzarsi nella competizione con Uber, oggi leader indiscusso del ridehailing globale.

Fino ad oggi, il gruppo americano era attivo in Europa solo nel settore del bikesharing, gestendo marchi come Santander Cycles a Londra, ma non aveva mai lanciato un servizio di noleggio con conducente. David Risher, CEO di Lyft, ha definito l’espansione in Europa un momento fondamentale nel percorso di crescita dell’azienda, Un passaggio per l’Europa: Lyft rileva FreeNow e cambia marcia.

I dati 2024 di FreeNow mostrano un +13% di ricavi su base annua e il conseguimento del pareggio di esercizio, grazie soprattutto al contributo dei taxi, che hanno rappresentato circa il 90% delle prenotazioni. Anche i veicoli di fascia alta costituiscono una parte rilevante della flotta, offrendo un’alternativa premium per gli utenti.

L’acquisizione, pari a 175 milioni di euro, segna la conclusione di un percorso avviato nel 2019 con l’accordo da un miliardo di dollari tra BMW e Daimler. Quell’intesa aveva portato alla nascita di diverse società nel settore della mobilità — da ReachNow per i servizi multimodali, a ChargeNow per la ricarica EV, da ParkNow per il parcheggio a ShareNow per il car‑sharing — oltre a FreeNow stessa.

FreeNow conserverà il proprio marchio, anche se non si esclude che in futuro possa essere sottoposto a un rebranding. La portavoce di Lyft, Stephanie Rice, ha precisato che l’integrazione procederà in modo graduale, tenendo conto delle esigenze di tutti gli stakeholder.

