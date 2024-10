Uber e Lyft usano Tesla robotaxi prima di Elon Musk

Pubblicità

Numerosi autisti Uber e Lyft negli Stati Uniti impiegano da anni le loro Tesla con pacchetto software Full Self Driving FSD come una sorta di robotaxi: ma la guida autonoma completa di Elon Musk è tutt’altro che completa e, con il primo incidente segnalato da Reuters, emergono diversi problemi, tra cui una zona grigia legislativa e potenziali pericoli sia per gli autisti che per le persone che si affidano alle due piattaforme di ridesharing.

Il primo incidente di una Tesla improvvisata come robotaxi è avvenuto in aprile a Las Vegas ma si apprende solo ora, presumibilmente a causa di una indagine in corso. In prossimità di una intersezione, l’autista di un SUV non ha dato la precedenza alle Tesla che in quel momento guidava con FSD Supervised attivato, l’autista Uber non aveva le mani sul volante, come mostrano le riprese della videocamera nell’abitacolo.

Secondo le prime ricostruzioni e in base alle dichiarazioni dell’autista Uber sulla Tesla, che in quel momento stava trasportando una persona, il pilota automatico non ha potuto vedere il SUV coperto da un altro veicolo. Quando il SUV è risultato visibile, sembra che il sistema Tesla non sia stato in grado di reagire, così l’autista ha ripreso il volante, ma a quel punto gli è stato solo possibile deviare e alleviare lo scontro.

Né Uber né Lyft hanno regole per l’impiego di sistemi di guida automatici, questo lascia spazio di manovra agli autisti che sfruttano Tesla FSD Supervised per alleggerire il lavoro, in questo modo riescono a prolungare orari e numero di corse, guadagnando di più. Secondo le interviste di Reuters almeno il 30-40% degli autisti ridesharing proprietari di Tesla impiegano FSD Supervised sul lavoro.

La zona grigia che rende possibile tutto ciò risiede anche nell’assenza di divieti espliciti nelle leggi locali nelle città USA, oltre che in quelle federali e statali. Mentre i robotaxi di Waymo e Cruise sono altamente regolati, le Tesla sono vendute e acquistate come auto tradizionali, privatamente.

Per il momento vale l’avvertenza di Tesla: anche se Full Self Driving è presentato ora come in grado di guidare pressoché ovunque, si tratta di una versione Supervised, quindi l’autista deve sempre essere attento e pronto per intervenire. La responsabilità ultima è dell’autista.

Sarà interessante apprendere il risultato delle indagini in corso sull’incidente Tesla – Uber di Las Vegas, ma ancora più interessante la presentazione del 10 ottobre: dal palco Elon Musk dovrà convincere il mondo che i robotaxi sono arrivati, e anche che sono tanto sicuri da potercisi affidare completamente, magari senza né volante né pedali.

