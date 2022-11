Black Friday in anticpo per gli iPad con sconti (anche sui nuovi) fino al 22%

Su Amazon il Black Friday arriva in anticipo per gli iPad. Il grande rivenditore on line, forse anche per rispondere alla promozione Single Day di Mediaworld, lancia una serie di sconti che arrivano fino al 22%. Non parliamo solo di vecchi modelli ma anche di prodotti nuovi come gli iPad di decima generazione che sono stati rilasciati solo alcuni giorni fa. Qui di seguito tutte le migliori offerte che abbiamo individuato fino a questa notte.

Come si vede nella lista ci sono diversi prodotti di ultima generazione a prezzi davvero molto convenienti. Nella lista completa degli iPad ci sono però anche alcuni altri modelli che non abbiamo elencato qui ma che hanno sempre sconti importanti, intorno al 15%.

Potete dare un’occhiata qui