Il segreto che tutti adorano: come rendere magici gli angoli di casa senza cavi a vista

Il più delle volte diventano un groviglio in cui si cumula polvere, con questo trucco non sarà più un problema

Che sia il cavo del caricabatterie dello smartphone o del computer, della televisione e ancora di qualsiasi altro strumento che necessita un’alimentazione, in casa possono essere un grande problema. Il più delle volte caricatori o alimentatori sono attaccati alla stessa presa, con la conseguenza che alcuni angoli della casa diventino covi di cavi pieni di polvere, annodati e disordinati.

In questo modo non solo sarà un problema staccare ogni volta un caricatore, poiché andrà sbrogliato da tutti gli altri cavi, ma si corre anche il rischio di farsi male, inciampare in questo cumulo di filo o peggio ancora potrebbero danneggiarsi e, quindi, rompersi. Per fortuna c’è una soluzione per mettere tutto in ordine e non avere più cavi a vista.

Cavi in casa, il segreto per tenerli in ordine e “lontano dagli occhi”

Ormai in ogni casa sono presenti computer portatili, smartphone e qualsiasi cosa richieda un’alimentazione di corrente. Sono talmente aumentati i device che tutti noi disponiamo che i cavi in casa sono diventati un problema, diventano spesso un cumulo di polvere e sporcizia terribile da guardare.

Sul mercato, per fortuna, sono in vendita diverse soluzioni per ovviare al problema dei cavi e mantenere la propria casa in ordine, pulita con ogni cavo al suo posto. Si tratta di strumenti fatti appositamente per nascondere i cavi, un esempio è questa scatola di Ikea ideata per essere posizionata sopra una scrivania e contenere tutti i cavi e caricatori che servono.

Dotata di due spazi laterali, coprirà ogni cavo lasciando fuori solo l’estremità necessaria ad alimentare i vari dispositivi. Di colore bianco, ha uno stile minimal per cui è perfetta per ogni genere d’arredamento ma è soprattutto funzionale. In questo modo la scrivania non sarà più un groviglio di cavi, ogni cosa sarà al suo posto e subito si troverà il filo a cui attaccare un dispositivo scarico.

Questa scatola per cavi di Ikea costa 8.50 euro, ma sul mercato esistono diverse tipologie dello stesso prodotto. Ci sono quelli per coprire e contenere le ciabatte a terra, così come scatole di diversa grandezza e di stili differenti, è impossibile non trovarne una che rispecchi i propri gusti. Una volta acquistata si potranno finalmente mettere in ordine tutti i cavi e dire addio a quei grovigli impolverati.