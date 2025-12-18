Apple vuole gli iMac con OLED, ma non trattenete il fiato

Apple accusata in passato di avere dimenticato l’iMac sembra avere iniziato un processo che potrebbe rivoluzionare la gamma. Da una parte rilanciare la macchina nel campo professionale, cosa che potrebbe avvenire il prossimo anno, dall’altra migliorare la qualità dello schermo sfruttando un display OLED anche sull’all in one.

A parlare dell’argomento è una fonte che possiamo considerare affidabile: The Elec, un giornale specializzato coreano che ha solidi agganci nel campo della componentistice e in questo caso Samsung ed LG, i due principali fornitori di pannelli al mondo.

Apple avvia il progetto iMac OLED

Secondo fonti industriali, Apple ha inviato una RFI, Request For Information, a Samsung Display e LG Display per raccogliere dati tecnici utili allo sviluppo di un iMac con pannello OLED. La RFI è una fase assolutamente iniziale, precedente alla definizione delle specifiche finali e all’eventuale richiesta di quotazioni.

Ma il contesto e le specifiche consentono di immaginare di quale prodotto si sta parlando un iMac OLED da 24 pollici, con una luminosità target di circa 600 nit e una densità di 218 PPI, la stessa dell’attuale iMac LCD.

Il confronto diretto evidenzia che l’obiettivo principale non è la risoluzione, ma il miglioramento delle caratteristiche emissive rispetto al pannello LCD da 500 nit oggi in commercio.

Sia Samsung Display sia LG Display risponderebbero alle richieste di Apple con le rispettive tecnologie OLED di grande formato che non utilizzano maschere FMM. Samsung punterebbe sul QD-OLED, mentre LG sul W-OLED. Si tratta di due approcci differenti alla generazione del colore.

Nel caso del QD-OLED, la luce viene emessa da un substrato blu e convertita in rosso e verde tramite Quantum Dot. Nel W-OLED, invece, la luce bianca attraversa un filtro RGBW. Apple, secondo l’articolo, avrebbe una preferenza diversa, ma deve fare i conti con i limiti attuali dell’industria.

La preferenza di Apple per l’OLED RGB

Thelec sottolinea che Apple è nota per preferire l’OLED RGB “puro”, in cui ogni pixel è composto da sub-pixel rosso, verde e blu che emettono direttamente luce e colore. È lo stesso principio utilizzato sugli iPhone e su altri dispositivi di piccole dimensioni.

Il problema è che una tecnologia RGB OLED in grado di essere prodotta in modo affidabile su pannelli da 20 a 30 pollici non esiste ancora. L’OLED RGB basato su FMM funziona bene sugli smartphone e, in parte, su tablet e notebook, ma non è adatto alla produzione di grandi pannelli desktop con rese industriali accettabili.

Questo passaggio è centrale nell’articolo perché spiega perché Apple, pur avendo una preferenza tecnica chiara, sia costretta a valutare soluzioni alternative per l’iMac.

Secondo Thelec, Apple avrebbe come obiettivo il completamento dello sviluppo del pannello OLED per iMac tra il 2027 e il 2028. Questo non coincide necessariamente con il lancio del prodotto finale, che potrebbe arrivare anche più avanti, una volta consolidata la filiera produttiva.

Nell’attesa è meglio guardare al 2026 quando dovrebbe arrivare un modello con processore M5