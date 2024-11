eufy Security eufyCam 2C Pro super sicurezza esterna HomeKit in offerta per il Black Friday

eufy Security eufyCam 2C Pro è il sistema di sicurezza HomeKit in offerta per il Black Friday

Pubblicità Quando si tratta di sicurezza per la casa eufy è uno dei brand in pole position. Il produttore ha reso nel corso degli anni più accessibile il proprio ventaglio di accessori e adesso, grazie all’ offerta Black Friday 2024, il costo di un kit completo è davvero irrisorio: eufyCam 2C Pro è disponibile a soli 240 euro, nel bundle con ben quattro telecamere e l’hub centrale. Il risparmio è garantito, considerando che il suo prezzo di listino è di 279 euro. Clicca qui per acquistare. Questa videocamera è ideale per chi cerca un sistema di sorveglianza avanzato e pratico. Dotata di una risoluzione 2K, cattura ogni dettaglio, garantendo immagini nitide sia di giorno che di notte grazie alla funzione di visione notturna. Perfetta per monitorare interni ed esterni della casa, assicura che nulla sfugga al tuo controllo. Uno dei suoi punti di forza è la durata della batteria: con una sola ricarica offre fino a 180 giorni di autonomia, eliminando la necessità di frequenti interventi. È il dispositivo ideale per chi vuole sicurezza senza installazioni complesse. Le camere, infatti, si collegano in wireless alla base e a internet, non necessitando di alcun cavo neppure per la corrente. E’ sufficiente ricaricarle 2 o 3 volte l’anno per avere una sicurezza a 360 gradi. Tra le sue caratteristiche principali anche il supporto a HomeKit di Apple, mentre la tecnologia di rilevamento umano intelligente è un ulteriore plus: riconosce i tratti del viso e la sagoma umana, garantendo notifiche mirate solo quando necessario, evitando falsi allarmi causati, ad esempio, da animali o movimenti di oggetti. Inoltre, presentano certificazione IP67, così da poter essere installate anche all’esterno: eufyCam 2C Pro sono resistenti a tutte le condizioni atmosferiche, sia in estate che in inverno, per una protezione senza limiti. Se desiderate un sistema di sicurezza affidabile, intelligente e ora anche conveniente, questa offerta è l’occasione giusta per migliorare la protezione della propria casa. Approfittane subito su Amazon cliccando direttamente su questo link.

Offerte Speciali Black Friday, iPhone 15 al minimo storico, solo 691 euro Si allarga lo sconto su iPhone 15. Oggi lo comprate a solo 691 €, il minimo storico con un risparmio di ben 290€ su iPhone 16

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.