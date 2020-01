Il settore della comunicazione in Italia: un’opportunità di lavoro per giovani e donne

In Italia c’è un settore in controtendenza che sta crescendo stabilmente, in cui in cui le donne ed i giovani sono in maggioranza. È il settore della comunicazione.

Ce lo dice lo studio di UNA (Aziende della Comunicazione Unite) nel suo rapporto “Il Mercato del Lavoro nel Settore della Comunicazione Italiana”.

Questo settore è uno dei più dinamici in Italia ed è in continua evoluzione. Per questo le competenze digitali, nelle aziende che ne fanno parte, sono molto richieste e spesso insufficienti.

Un piccolo identikit in numeri

L’89% delle agenzie rientra nella categoria delle piccole e micro imprese. La crescita nel 2019 è prevista sia in termini di fatturato (+5%) che di occupazione (+6%). Degno di nota il dato sulla crescita dell’organico stimata +48%.

La maggior parte di queste aziende ha sede nel nord Italia in particolare a Milano e si tratta di imprese fondate recentemente (il 62% dopo il 2000, di cui il 28% dopo il 2010).

I veri tratti distintivi di questo settore sono però la percentuale di donne, 65% (la media nazionale e del 42%) e quella dei giovani, qui gli occupati tra i 15 ed i 34 anni sono il 47% del totale rispetto ad una media nazionale del 23%.

Ma di cosa di occupano le agenzie di comunicazione? Quali sono le skills richieste?

L’indagine evidenzia che queste aziende lavorano contemporaneamente almeno su 4 di questi ambiti:

Progettazione creativa o strategica

Produzione (audio/video, grafica, eventi)

BTL

Social media

PR & media relations

Digital e Media planning

Per il settore dei Servizi, del Marketing e della Comunicazione, secondo l’Osservatorio delle competenze digitali 2019, la percentuale di competenze digitali richieste è tra il 15% e il 30%.

Tra cui le competenze di content creator, ovvero creazione di contenuti come blog, immagini, video e la relativa pianificazione dei media in ottica di marketing digitale.

Per stare al passo con il mercato le capacità digitali devono evolversi e crescere in fretta, qui entra in gioco la formazione regolare (formazione continua) con la conseguente valorizzazione del capitale umano come asset strategico.

Noi di Espero affianchiamo le aziende a Milano e in tutta Italia nell’acquisizione delle competenze digitali da quasi 30 anni. Proponiamo percorsi intensivi, modulari e di breve durata soprattutto per risorse aziendali che devono concentrare la formazione con la massima efficacia sottraendo meno tempo possibile al lavoro, in particolare nel settore della Comunicazione e dei New Media.

Da dove iniziare?

a) Dai corsi di grafica e video

Per chi lavora nella comunicazione e nel marketing abbiamo pensato percorsi ad hoc e personalizzabili per integrare competenze grafiche: creatività, fotoritocco e illustrazione (con Photoshop e Illustrator) e video produzione e postproduzione (con Premiere e After Effects).

Per chi fa comunicazione su web, social e blog ma anche su carta stampata e sui media “tradizionali”, è essenziale avere buone capacità di fotoritocco, elaborazione di immagini raster o vettoriali e creatività digitale. Con Photoshop di Adobe, il software di fotoritocco e grafica digitale più conosciuto, realizzerai progetti creativi di grande impatto visivo lavorando immagini raster per stampa e web per presentare al meglio prodotti e servizi. Con Illustrator i creativi, gli addetti alla comunicazione e l’ufficio stile potranno creare ogni tipo di illustrazione e grafica vettoriale (loghi di prodotti e loghi di aziende, packaging per prodotti commerciali, infografiche, mappe stampate o digitali, icone, disegni, effetti tipografici) mantenendo la possibilità di utilizzare lo stesso progetto su tutti i media: carta stampata, siti web e applicazioni, blog e social media, video e animazioni.

Abbiamo anche pensato alle competenze di post produzione video. Per trasmettere idee, concetti, valori aziendali e far conoscere al meglio i prodotti e servizi della propria azienda, un video fatto a regola d’arte fa la differenza.

Per poter raggiungere questo obbiettivo ed usare la comunicazione video come strumento di marketing è necessario un vero e proprio investimento. Per questo offriamo corsi intensivi di video editing e post produzione con docenti certificati, professionisti del settore che ti accompagnano nel percorso di crescita professionale.

Specialmente a chi si occupa di marketing e comunicazione possiamo offrire un percorso strutturato su misura con l’obbiettivo di realizzare video aziendali professionali adatti alla comunicazione e pubblicazione sul web e sui social.

b) Dai corsi digital marketing

Sono molteplici gli strumenti e i canali che è importante conoscere e saper usare per adottare una strategia digital adeguata ai tempi e che porti i giusti frutti. In base ai diversi aspetti del mondo digital abbiamo realizzato corsi Digital media e Social che permettono di acquisire competenze specifiche:

L’obbiettivo della nostra offerta è riuscire a far evolvere le capacità di ognuno tramite la formazione professionalizzante, rispondendo all’esigenza di competenze digitali sempre nuove e in evoluzione. Per questo ogni nostro corso (organizzato presso le nostre aule informatizzate o presso l’azienda cliente) parte da una analisi accurata delle esigenze e da un pre-assessment individuale e calibra l’intervento formativo in modo coerente con quanto emerso.