Powerbeats4, design e funzioni degli auricolari in arrivo scoperti in iOS 13.3.1

Apple sta preparando il lancio di nuovi auricolari Powerbeats4: non è una novità assoluta perché indizi in questo senso erano già emersi a dicembre dello scorso anno; ora però dentro il codice dell’ultima versione iOS 13.3.1 rilasciato da Apple nelle scorse ore, sono stati scoperti ancora più dettagli, incluso non solo il nome, ma persino il design e anche il riferimento ad alcune funzioni.

Sia per il design che per le funzioni dei nuovi auricolari Powerbeats4 possiamo aspettarci un mix tra i più recenti e apprezzati Powerbeats Pro, completamente wireless, più impermeabili e per molti una valida alternativa agli AirPods Pro, e i precedenti auricolari Powerbeats 3, anche questi auricolari senza fili ma non True Wireless perché collegati tra loco con un filo.

Anche se in iOS 13.3.1 non è stata trovata una fotografia vera e propria dei nuovi auricolari, le icone dedicate all’accessorio anticipano Powerbeats 4 con lo stesso design con gancio per l’orecchio di Powerbeats Pro e il collegamento via filo di Powerbeats 3.

L’indicazione del supporto per la funzione Hey Siri per l’attivazione dell’assistente vocale senza dover premere alcun tasto ma solo con la voce, lascia prevedere che anche i nuovi auricolari in arrivo funzioneranno grazie al chip wireless Apple H1 già impiegato negli AirPods di seconda generazione, Airpods Pro oltre che nei dispositivi a marchio Beats di ultima generazione.

Oltre alla riduzione dei consumi di energia e una maggiore autonomia di funzionamento, il chip proprietario di Cupertino assicura collegamenti wireless stabili con più dispositivi dell’utente, una procedura di abbinamento facilitata e altro ancora. Gli indizi sugli auricolari in arrivo sono stati segnalati da MacRumors. Anche se le funzioni trapelate non lo indicano direttamente, è lecito prevedere che Powerbeats4 offriranno anche Annuncia Messaggi con Siri per la lettura vocale dei messaggi senza dover sbloccare iPhone, introdotta da Cupertino con iOS 13.2.

Powerbeas Pro e Powerbeats3 sono disponibili da questa pagina di Apple Store online rispettivamente a 249,95 euro e 199,95 euro. Spesso sono proposti in forte sconto su Amazon, come per esempio in offerta a tempo Powerbeats3 a solo 139,99 euro, e anche per Powerbeats Pro a solo 199,99 euro da questa pagina di Amazon.

