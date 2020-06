Il supporto per auto di Mpow è universale e con ricarica wireless, oggi e domani a 18,99 euro

Un solo accessorio per sostenere lo smartphone in auto e al contempo ricaricarlo con la tecnologia senza fili: è Mpow MPCA148AB, dotato di sistema di auto-bloccaggio ed attualmente in sconto con un codice a soli 18,99 euro.

Come dicevamo questo supporto è un due-in-uno, capace da un lato di mantenere il telefono in orizzontale oppure in verticale in modo da poterlo usare come navigatore GPS durante gli spostamenti in auto. Consente di bloccarlo sia sulle griglie di ventilazione, sia sul cruscotto o direttamente sul parabrezza utilizzando gli adattatori in dotazione. Questa è infatti una delle caratteristiche uniche del prodotto, che utilizza accessori per altro di buonissima qualità: è incluso un sostegno a collo d’oca in alluminio, lungo 15 cm, che consente di posizionare il supporto praticamente ovunque e una ventosa in TPU con base in gel che impedisce la formazione dei vuoti d’aria assicurando un’aderenza molto potente.

Dall’altro lato incorpora un sistema di bobine che abilita la ricarica senza fili dello smartphone. Supporta il sistema Qi ed è in grado di erogare fino a 10W, adeguando eventualmente la potenza a 7.5W oppure 5W in base alla capacità della batteria del telefono. Funziona perciò con tutti gli iPhone, dalla più recente serie 11/Pro/Max ai modelli XS, XS Max, XR e la serie 8. Ma anche con i Galaxy S20, S10, S9, Note 9, oppure con Huawei Mate P20 e tutti gli altri smartphone di recente generazione abilitati alla ricarica wireless tramite sistema ad induzione, anche senza togliere la custodia (purché non sia più spessa di 4 mm).

Una delle particolarità di questa soluzione consiste nel sistema auto-bloccante con cui sostiene il dispositivo: basta toccare i pulsanti di rilascio a lato del supporto per aprire automaticamente la morsa (si estende da 5,7 cm a 8,9 cm) e, una volta inserito lo smartphone, i braccetti si chiuderanno automaticamente per bloccarlo saldamente in posizione. In questo modo è possibile agganciare e rimuovere lo smartphone anche con una mano sola.

In confezione trovate il supporto, la ventosa, la clip per la presa d’aria, un accessorio per stabilizzare il supporto con sistema anti-vibrazione, due adesivi di ricambio e il cavo USB-C per il collegamento elettrico della piastra di ricarica wireless incorporata. Manca solo un caricatore con spina accendisigari per auto, che va invece acquistato a parte. Se siete interessati all’acquisto, costa quasi 30 euro ma se inserite il codice DNY7KTXY risparmiate praticamente 10 euro e lo pagate soltanto 18,99 euro. L’offerta scade alla mezzanotte di sabato 20 giugno.