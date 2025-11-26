Il trucco per aumentare il segnale del tuo smartphone: così prenderà ovunque

Per migliorare il segnale del proprio smartphone esiste un trucco che gli permetterà di prendere ovunque: ecco quale.

Lo smartphone è oggi un oggetto che fa parte del quotidiano di ognuno: utile al lavoro, ma anche nella vita privata è dotato di così tante funzionalità che lo rendono indispensabile. Pensare di stare senza è davvero molto difficile visto anche che il suo uso non è più limitato alle sole chiamate. Per questo è bene che il cellulare abbia una ricezione sempre attiva, anche se in alcune circostanza il segnale può essere limitato o addirittura assente. Per ovviare a questo inconveniente esiste un trucco che in pochi conoscono e che risolve il problema in pochi minuti.

Intanto occorre affermare che la mancata ricezione del segnale può dipendere da diversi fattori: dalla territorialità, dal tipo di smartphone, dalla presenza di ostacoli che impediscono al segnale di arrivare in modo diretto. Tutti aspetti che possono limitare l’uso del telefono. Per far fronte a queste tipologie di problemi sia se si usa un sistema Android che IOS, si può tenere un comportamento che aiuta a recuperare una ricezione totale.

in primis è opportuno andare in un luogo aperto o a limite avvicinarsi ad una finestra. Allontanarsi da muri di cemento o oggetti metallici. In seguito è necessario intervenire sul telefono facendo ricorso all’impostazioni. Tra i trucchi che in pochi conoscono c’è quello di disattivare e attivare la connessione con la modalità aereo: in tal modo si costringe il device a riconnettersi in pochi secondi.

Segnale assente? Ecco il modo per recuperarlo

Se l’uso della modalità aereo non è sufficiente per recuperare il segnale è consigliabile riavviare il telefono, modalità questa che attiverà una scansione di rete. Si può anche rimuovere la sim per qualche minuto dallo smartphone: questa può essere sporca o anche danneggiata, di conseguenza impedisce la funzionalità del telefono.

Un altro metodo molto comune per ripristinare il segnale è quello di aggiornare le impostazioni di rete del telefono. E’ bene sottolineare che questa soluzione reimposterà anche tutte le password del WiFi salvate, le connessioni VPN e le impostazioni APN. Il consiglio prima di procedere è proteggere tutte queste informazioni. Androide e Ios prevedono due metodologie diverse, ma comunque molto semplici da seguire.

Se la situazione non si risolve è necessario contattare il proprio operatore telefonico, il mancato collegamento potrebbe essere causato dal maltempo o d’altre cause dipendenti da loro. In questo caso non resta che attendere che ripristinino il segnale. E’ tuttavia possibile che lo smartphone sia difettoso o che la scheda Sim non sia funzionante.