Natale Smart con le luci Govee in sconto su Amazon

Le luci LED di Govee sono soluzioni versatili e innovative per decorare sia gli interni che gli esterni, trasformando ogni ambiente in uno spazio dinamico e accogliente. Potete usarle tutto l’anno, ma con le offerte in corso questo momento rappresentano una imperdibile occasione per decorare la casa in occasione delle festività di Natale con tecnologia e stile.

I prodotti in offerta sono dotati di tecnologia RGBIC per gestire i colori in maniera avanzata, con possibilità di cambiare tonalità senza interruzioni tra una luce e l’altra.

Attraverso invece la tecnologia di Shape Mapping le luci si adattano perfettamente a forme e spazi diversi, dando vita a effetti visivi unici e personalizzabili.

Si possono controllare tramite comandi vocali via Alexa e Assistente Google mentre con la funzione AIGC permette di creare effetti di luce dinamici, anche personalizzati.

Alcuni dei modelli in sconto offrono oltre 130 modalità di scena dinamica, con possibilità di personalizzazione quindi praticamente infinite. Altri sono anche dotati di cavi verdi, perciò si mimetizzano bene tra i rami dell’albero di Natale (a tal proposito, date un’occhiata a queste). Molti sono inoltre impermeabili (IP65) (come queste) perciò si possono anche installare all’esterno come ad esempio in giardino, sul balcone o al di sotto di un gazebo.

Meritano una particolare menzione le luci a tenda (ve le avevamo già presentate in un articolo separato) dotate di oltre 520 colori RGBIC che cambiano dinamicamente: sono perfette per decorare pareti, finestre o persiane, creando un effetto suggestivo e moderno. Molto valide anche le strisce neon che, con la loro elevata flessibilità, permettono di creare effetti luminosi sul muro o su superfici più complesse.

Qui di seguito trovate elencate le migliori offerte sulle luci Govee in corso in questo momento su Amazon. Se siete a caccia di luci per Natale potrebbe valere la pena anche dare uno sguardo alla guida alle migliori, che prendono in considerazione anche altri generi e marchi, redatta dalla nostra redazione.

A 69,99 € invece di 99,99 € | sconto 30% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

A 90,99 € invece di 129,99 € | sconto 30% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

A 99,99 € invece di 149,99 € | sconto 33% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

A 41,99 € invece di 69,99 € | sconto 40% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

A 74,99 € invece di 99,99 € | sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

A 152,99 € invece di 299,99 € | sconto 49% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

A 109,99 € invece di 169,99 € | sconto 35% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

