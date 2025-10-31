Comprano la cabina pilotaggio di un Boeing 747 per creare un super simulatore di volo

Un gruppo di utenti appassionati di simulatori di volo sta costruendo un vero e proprio impianto di simulazione in un garage, sfruttando la cabina di pilotaggio di un vecchio Boing 747, noto come Jumbo Jet, utilizzato come aereo di linea e da trasporto.

Il Jurassic Jets Team comprende membri con esperienze nel settore delle costruzioni, dell’ingegneria e dell’aviazione. La squadra ha comprato un vecchio e dismesso Boeing 747-300 da usare come base per costruire un autentico simulatore di volo da associare a X-Plane (software per macOS, Windows, Linux).

Sfida analogica

A rendere il progetto impegnativo è che il cockpit del 747-300 è totalmente analogico, con manometri, quadranti e altri strumenti meccanici che richiedono l’elaborazione dei segnali per consentire la gestione dei dati tramite computer.

La squadra sta affrettando la creazione del simulatore 747 per presentarlo al WorldFlight 2025, evento di beneficenza che si svolge nell’arco di una settimana, con team che arrivano da ogni parte del mondo e dove le simulazioni sono gestite da un realistico sistema di controllo del traffico aereo che sfrutta la rete VATSIM (Virtual Air Traffic Simulation Network), un network legato all’ambiente dei simulatori di volo.

Fattore decisivo che ha consentito al team di tentare l’impresa è stato Felis 747-200, add-on per X-Plane che aggiunge una modello altamente dettagliato di 747-200 alla piattaforma di simulazione, grazie a dati originali di Boeing e il supporto di numerosi piloti e ingegneri di volo che hanno davvero pilotato il jet. La disponibilità di questo add-in ha permesso di prendere in considerazione l’idea di creare un impianto di simulazione da zero usando un vero aereo come base; dopo aver scandagliato internet alla ricerca di componenti, è stato acquistato il cockpit di un vecchio Boeing 747-300, la base di partenza di tutto il sistema.

A questo indirizzo trovate vari dettagli dell’impresa. Come accennato la cabina di pilotaggio è analogica e richiede un lavoro notevole per l’elaborazione digitale dei segnali. Il Boeing 747 prevede migliaia di connessioni con la strumentazione e comprendere il corretto uso di ogni singola connessione è un compito molto arduo. A complicare il tutto anche l’impossibilità di ordinare ricambi, e alcuni componenti bisognerà costruirli “in casa”. Dopo esperimenti vari con basette sperimentali, Raspberry Pi e Arduino, si è pensato di creare schede prototipo PCB a basso costo.

È possibile seguire le imprese del gruppo sul canale Twitch “Jurassicjets”.