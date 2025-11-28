Black Friday, i migliori sconti della giornata di oggi 28 novembre

Dopo la prima, ecco la seconda selezione di oggi, dedicata alle offerte più rilevanti del Black Friday del 28 novembre 2025, Amazon mette in evidenza una nuova ondata di sconti particolarmente aggressivi su tecnologia, casa, cura della persona e smart living.

Dopo una mattinata già ricca di ribassi significativi, il pomeriggio porta ulteriori occasioni che spiccano per rapporto qualità-prezzo, disponibilità limitata e valori di sconto più alti rispetto alla media della settimana del Black Friday.

Una classifica pensata per evidenziare i prodotti più interessanti segnalati nella giornata, utile per chi vuole cogliere al volo le offerte prima dell’esaurimento scorte.

ASUS Vivobook 15 F1504VA da 599 a 429€

Compatto e subito operativo, l’ASUS Vivobook 15 F1504VA combina reattività, schermo ampio e una gestione fluida delle attività quotidiane. Il display da 15.6″ offre una visione nitida ideale per studio e lavoro, mentre il processore di ultima generazione garantisce buone prestazioni in multitasking. La tastiera ergonomica facilita la scrittura e il design sottile lo rende facile da trasportare. Ottima anche la dotazione di porte, utile per chi collega più periferiche senza adattatori. Un notebook versatile e affidabile per l’uso di tutti i giorni.

Sto caricando altre schede...

CeraVe Detergente Controllo Imperfezioni a 15,25 a 7,80€

Leggero e adatto all’uso quotidiano, il CeraVe Detergente Controllo Imperfezioni aiuta a mantenere la pelle più pulita, riducendo l’aspetto delle imperfezioni senza aggredire. La formula con acido salicilico favorisce un’esfoliazione delicata, mentre le tre ceramidi essenziali rinforzano la barriera cutanea. La texture fresca si risciacqua facilmente, ideale per pelli miste o soggette a impurità. Con un uso costante, dona un incarnato più uniforme e un comfort maggiore. Un detergente pratico e ben bilanciato per la routine quotidiana.

Sto caricando altre schede...

Dyson V11 Advanced a 599 a 379€

Potente e intuitivo, il Dyson V11 Advanced offre una pulizia approfondita grazie al motore ad alta efficienza e ai suoi 200 AW di aspirazione. Il sistema di filtrazione trattiene le particelle più microscopiche, mentre l’autonomia intelligente regola la potenza in base alla superficie. La spazzola inclusa garantisce risultati rapidi su pavimenti e tappeti. Il display integrato mostra modalità e autonomia residua. Un senza filo versatile e ideale per tutta la casa.

Sto caricando altre schede...

Ariasana Aero 360° Ricarica TAB Lavanda a 8,99 a 5,99€

Pratiche e pronte all’uso, le ricariche Ariasana Aero 360° Lavanda riducono umidità, cattivi odori e condensa nelle stanze più soggette. La dissoluzione graduale assorbe l’acqua in eccesso in modo costante, migliorando il comfort domestico. La profumazione alla lavanda rilascia una nota delicata, creando un ambiente più gradevole. Compatibili con i dispositivi Aero 360°, si installano facilmente e garantiscono lunga durata. Una soluzione semplice e affidabile per rendere gli spazi più asciutti.

Sto caricando altre schede...

XIAOMI Redmi Watch 5 da 109,99 a 49,90€

Leggero e ricco di funzioni, il XIAOMI Redmi Watch 5 integra un ampio display AMOLED da 2.07″, ideale per leggere notifiche e dati fitness. Offre molte modalità sportive, monitoraggio cardiaco e analisi del sonno. L’autonomia estesa e la ricarica rapida semplificano l’uso quotidiano. La struttura resistente è adatta anche ad allenamenti intensi e l’interfaccia intuitiva facilita ogni operazione. Un wearable versatile pensato per organizzazione e benessere.

Sto caricando altre schede...

Philips Lumea 9000 Series IPL a 599 a 304,88€

Progettato per trattamenti domestici regolari, il Philips Lumea 9000 Series utilizza tecnologia IPL avanzata per ridurre la ricrescita dei peli in modo progressivo e duraturo. I vari accessori si adattano alle diverse zone del corpo, offrendo comfort e precisione. Il sensore SmartSkin regola automaticamente l’intensità più sicura. L’autonomia elevata permette sessioni complete senza interruzioni. Una soluzione pratica con risultati graduali nel tempo.

Sto caricando altre schede...

Garmin fēnix 7 Pro Solar a 749 a 478€

Robusto e progettato per attività intense, il Garmin fēnix 7 Pro Solar combina ricarica solare e funzioni avanzate di navigazione per sportivi esigenti. Il display ad alta visibilità garantisce lettura chiara anche al sole. Le mappe integrate e le metriche di allenamento supportano performance e recupero. La struttura resistente assicura affidabilità in ogni condizione, mentre la batteria a lunga durata accompagna attività prolungate. Uno smartwatch professionale completo.

Sto caricando altre schede...

BACI PERUGINA Calendario Avvento 2025 da 15,69 a 13,27€

Colorato e ricco di sorpresa, il BACI PERUGINA Calendario Avvento 2025 propone una selezione di cioccolatini iconici da gustare ogni giorno. Ogni finestrella regala un momento di dolcezza, rendendo l’attesa delle feste più speciale. Il design elegante lo rende perfetto come regalo, mentre la qualità Perugina garantisce un sapore inconfondibile. Un modo semplice e festoso per vivere l’atmosfera natalizia.

Sto caricando altre schede...

Swiffer Panni Cattura Polvere 216 da 55 a 27,99€

Pratici e sempre pronti, i Swiffer Panni Cattura Polvere rimuovono polvere, allergeni e piccoli detriti grazie alla struttura in microfibra. Il sistema elettrostatico intrappola lo sporco in modo efficace, evitando che si disperda nell’aria. La maxi confezione da 216 panni garantisce lunga autonomia. Perfetti per superfici difficili o delicate, scorrono facilmente e rendono la pulizia più veloce. Un aiuto pratico e comodo per mantenere la casa ordinata.

Sony WH-1000XM5 Custodia Rigida da 299 a 231,99€

Resistente e ben strutturata, la Sony WH-1000XM5 Custodia Rigida protegge le cuffie da urti, graffi e compressioni. L’interno modellato mantiene tutto organizzato, mentre il materiale esterno assicura una protezione affidabile nel tempo. La chiusura a zip è scorrevole e sicura, e il design compatto permette di riporla facilmente nello zaino. Una soluzione pratica per mantenere le WH-1000XM5 sempre protette.

Sto caricando altre schede...