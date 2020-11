Il video-proiettore laser Polaris 4K è ufficialmente in vendita (ed è scontato)

Ve ne avevamo parlato a inizio ottobre, ma adesso è ufficialmente in vendita. Il video-proiettore Polaris 4K, interessante non solo perché supporta l’HDR 10 ma soprattutto perché dentro c’è una nuova tecnologia laser che promette miracoli, si può comprare grazie alla raccolta fondi appena aperta su Indiegogo risparmiando il 31% sul prezzo originale.

Come dicevamo, la più interessante caratteristica riguarda la presenza della più recente tecnologia in fatto di sorgenti luci laser. Quella di Polaris 4K utilizza un’ottica ultra-corta con luce laser a tre colori, il che consente al video-proiettore di emettere contemporaneamente le singole luci – rossa, verde e blu – che compongono lo spazio colore RGB. Questo di fatto permette al dispositivo di produrre un’immagine molto più vivida e senza alcuna perdita di colore rispetto ai proiettori convenzionali che usano la tecnologia DLP, Laser e Dual Laser. Le immagini proiettate come dicevamo hanno una risoluzione pari a 3.840 x 2.160 pixel, quindi con oltre 8,3 milioni di pixel che offrono un’immagine molto più nitida rispetto allo standard HD e Full HD.

Il proiettore Polaris 4K è inoltre in grado di rilevare la distanza dalla superficie sulla quale sta proiettando l’immagine, riducendo automaticamente la luminanza quando si trova al di sotto del metro di distanza in modo da offrire un’esperienza visiva più confortevole. Dentro c’è anche una tecnologia di compensazione del movimento MEMC che, affidandosi ad un algoritmo di interpolazione video, consente di stimare la traiettoria degli oggetti in movimento ad alta velocità nell’immagine ed inserire un frame, appunto di compensazione, al fine di rendere l’immagine stessa più fluida.

E’ dotato di una ventola che emette al massimo 28 dB, il che significa che nelle scene dei film più tranquille non si sarà disturbati dal classico ronzio che presentano invece molte altre soluzioni concorrenti. Inoltre funziona a 185 W, che è tra i consumi energetici più bassi in questo settore (la società dice che è circa il 45% in meno rispetto all’energia richiesta dagli altri).

Chi fosse interessato all’acquisto, come dicevamo adesso può comprarlo su Indiegogo: l’offerta lancio permette di portarselo a casa per 1.999 dollari anziché 2.899 dollari, quindi con un risparmio pari al 31%. L’offerta però è valida soltanto per i primi 50 sostenitori del progetto.