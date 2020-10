Il video-proiettore laser Polaris 4K sarà scontato del 31%

I primi cinquanta che acquistano Polaris 4K passando per Kickstarter risparmiano il 31%. Il video-proiettore di Bomaker, che promette qualità di alto livello ad un prezzo-bomba per chi decide di sostenere il progetto nella sua fase iniziale, utilizza una nuova tecnologia laser ed è in grado di proiettare immagini con una luminosità pari a 2500 ANSI lumen, quindi praticamente visibilissimo anche nella piena luce del giorno.

Come suggerisce il nome stesso supporta la risoluzione 4K ma anche la tecnologia HDR 10. La più interessante caratteristica però riguarda la presenza della più recente tecnologia in fatto di sorgenti luci laser. Quella di Polaris 4K utilizza un’ottica ultra-corta con luce laser a tre colori, il che consente al video-proiettore di emettere contemporaneamente le singole luci – rossa, verde e blu – che compongono lo spazio colore RGB.

Questo di fatto permette al dispositivo di produrre un’immagine molto più vivida e senza alcuna perdita di colore rispetto ai proiettori convenzionali che usano la tecnologia DLP, Laser e Dual Laser. Le immagini proiettate come dicevamo hanno una risoluzione pari a 3.840 x 2.160 pixel, quindi con oltre 8,3 milioni di pixel che offrono un’immagine molto più nitida rispetto allo standard HD e Full HD.

Il proiettore Polaris 4K è inoltre in grado di rilevare la distanza dalla superficie sulla quale sta proiettando l’immagine, riducendo automaticamente la luminanza quando si trova al di sotto del metro di distanza in modo da offrire un’esperienza visiva più confortevole. Dentro c’è anche una tecnologia di compensazione del movimento MEMC che, affidandosi ad un algoritmo di interpolazione video, consente di stimare la traiettoria degli oggetti in movimento ad alta velocità nell’immagine ed inserire un frame, appunto di compensazione, al fine di rendere l’immagine stessa più fluida.

Per chi fosse interessato all’acquisto, come dicevamo l’azienda avvierà inizialmente una campagna di raccolta fondi su Kickstarter in modo da finanziarne la produzione di massa. Il prezzo finale sarà di 2.229 dollari ma i primi cinquanta che decidono di acquistarlo subito risparmieranno il 31%, pagandolo di fatto 1.999 dollari.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale.