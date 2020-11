Apple ha inviato agli sviluppatori la “release candidate” di macOS Big Sur 11.0.1. La nuova beta (build 20B5022a) arriva ad una settimana di distanza dalla precedente (build 20B5012d) e non è stata ancora rilasciata ai Public Beta tester.

macOS Big Sur si sta facendo desiderare ma è probabile che arriverà in concomitanza dell’evento Apple del 10 novembre, con la presentazione dei primi Mac con CPU Apple Silicon.

Sul suo sito, Apple indica genericamente che il successore di Catalina verrà rilasciato questo autunno. Rispetto ai suoi predecessori, sembra essere in ritardo. El Capitan, Sierra, High Sierra e Mojave sono stati a suo tempo tutti ufficialmente presentati a settembre. L’unico sistema che ha fatto eccezione, è stato Yosemite, presentato il 16 ottobre.

macOS Big Sur vanta un design nuovo, include l’aggiornamento di Safari più importante di sempre, e importanti novità per Messaggi, Mappe e privacy. Sono presenti novità specifiche per gli sviluppatori, incluso l’importante aggiornamento di SwiftUI permette di creare intere app con codice condiviso tra le varie piattaforme Apple, aggiungendo al contempo funzioni specifiche per Mac come le finestre delle Preferenze. Mac Catalyst, che ha debuttato lo scorso anno con macOS Catalina, permette agli sviluppatori di portare facilmente sul Mac le loro app per iPad. E in macOS Big Sur, le app create con Mac Catalyst ereditano automaticamente il nuovo look del sistema operativo, offrendo nel contempo nuove, potenti API e il pieno controllo sull’aspetto e il comportamento delle loro app.

La versione beta di macOS Big Sur è disponibile su developer.apple.com per gli sviluppatori iscritti all’Apple Developer Program; la beta pubblica per gli utenti Mac è disponibile beta.apple.com. macOS Big Sur sarà disponibile come aggiornamento software gratuito in autunno (a questo indirizzo l’elenco dei Mac con i quali sarà compatibile).

