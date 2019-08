iLoud MTM, lo studio monitoring re-inventato di IK Multimedia ora disponibile

Dopo aver ascoltato iLoud MTM, sarà difficile tornare ai tradizionali speaker big-box. ll primo compito di qualsiasi studio monitor è quello di fornire un suono accurato e non colorato, in modo che ci si possa fidare del suono dei mix su più sistemi di riproduzione.

Il nuovo modello presentato al NAMM 2019 è l’evoluzione di iLoud Micro Monitor ed utilizza le ultime tecnologie DSP per fornire il controllo totale sulle prestazioni degli speaker, offrendo risultati semplicemente non riproducibili con i tradizionali design analogici.

iLoud MTM offre infatti un’autocalibrazione acustica integrata tramite il microfono di riferimento ARC incluso, per calibrare automaticamente la risposta in frequenza nel punto del suo posizionamento.

È un aspetto spesso sottovalutato, ma i tweeter degli studio monitor devono puntare verso le orecchie di chi fa editing: questo dettaglio è ancora più critico negli studi moderni, dove sempre più musicisti utilizzano i monitor a distanze ravvicinate, come ad esempio su una scrivania accanto al laptop o allo schermo del computer.

Gli alti sono neutrali e definiti, i medi sono chiari ed equilibrati, i bassi sono equilibrati e profondi. Il suono è davvero potente: in numeri parliamo di 100 W per altoparlante e una pressione sonora massima di 103 dB.

Tra le caratteristiche tecniche segnaliamo la presenza di due woofer da 2,5’’ in configurazione simmetrica rispetto ad un tweeter da 1’’ per ciascuna cassa, con una risposta in frequenza compresa tra 40 Hz e 24 kHz, controlli per l’equalizzazione e dimensioni compatte in rapporto alla potenza erogata.

iLoud MTM è disponibile sullo store ufficiale al prezzo di 399,99 Euro (Iva esclusa) per il singolo speaker e di 699,99 euro per la coppia Iva esclusa. Maggiori informazioni sul sito del produttore.