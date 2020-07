Nissan Ariya: crossover coupé 100% elettrico con 500 km di autonomia

Nissan ha presentato il nuovo crossover coupé elettrico Nissan Ariya. Makoto Uchida, Chief Executive Officer, e Ashwani Gupta, Chief Operating Officer, hanno svelato Ariya in occasione di un evento virtuale, svoltosi a Yokohama presso il Nissan Pavilion che aprirà al pubblico il prossimo 1° agosto.

Ariya, il primo crossover coupé 100% elettrico di Nissan, è presentato come in grado di offrire “un’accelerazione potente” e una “guida fluida e silenziosa”, vanta interni accoglienti e lussuosi tipici di una lounge.

Vanta funzioni di guida autonoma, assistente vocale personale e avanzati sistemi di connettività che aumentano la sicurezza su strada e offrono un ambiente confortevole per guidatore e passeggeri.

Con un’autonomia stimata fino a 500 chilometri (in base al ciclo combinato WLTP), Ariya è presentato come perfetto per gli spostamenti quotidiani e i lunghi viaggi.

La parte inferiore dello “shield” è delimitata da un bordo sottile che si illumina, insieme al nuovo logo, quando Ariya è acceso. I fari a LED, realizzati con quattro mini-proiettori da 20 millimetri, sono combinati con indicatori di direzione sequenziali.

I cerchi in alluminio da 19 pollici a cinque razze (disponibili anche da 20 pollici in funzione dell’allestimento) conferiscono alla vettura un senso di dinamicità e sportività.

La fascia anteriore e quella posteriore sono unite da una sola linea che attraversa tutto il profilo laterale della vettura.

La parte posteriore di Ariya è caratterizzata da un montante a “C” fortemente inclinato che si fonde con il ponte. Le luci posteriori, sagomate a forma di lama, sono state progettate per avere un effetto oscurante quando la vettura è parcheggiata e un’illuminazione rossa quando è in uso. Sempre sul posteriore sono presenti elementi luminosi sul parafango e un’ala montata in alto.

La natura compatta dei componenti del gruppo propulsore ha permesso agli ingegneri Nissan di installare il sistema di climatizzazione sotto il cofano (dove si troverebbe un motore a benzina tradizionale), sfruttando l’intera lunghezza dell’abitacolo senza ostacoli. Inoltre, un pianale piatto e aperto – reso possibile dalla posizione della batteria alla base del telaio – e i sedili Zero Gravity dal profilo sottile, creano spazio per le gambe e facile interazione tra i passeggeri dei sedili anteriori e posteriori.

Le funzioni primarie di controllo del clima sono integrate nella parte centrale sotto forma di interruttori touch, che vibrano quando vengono toccati e appaiono solo quando l’auto è accesa.

Sotto la parte centrale del cruscotto si trova un vano oggetti e un ripiano pieghevole. La posizione della consolle centrale può essere regolata in base alle esigenze del guidatore e le impostazioni salvate per un posizionamento automatico ad ogni uso della vettura.

Ariya è mosso da un doppio motore elettrico ed equipaggiata con un sistema di trazione integrale caratterizzato dalla tecnologia di controllo a ruote indipendenti denominata e-4ORCE. La “e” in e-4ORCE indica il motore Nissan 100% elettrico. “4ORCE” si riferisce alla potenza e all’energia del veicolo, dove “4” indica il controllo integrale. Nato dalla grande esperienza del produttore nei fuoristrada e auto sportive, e-4ORCE unisce la tecnologia di ripartizione della coppia ATTESA E-TS di Nissan GT-R e del sistema intelligente 4X4 di Nissan Patrol.

e-4ORCE prometteette una guida fluida e ottima stabilità alla vettura, gestendo in modo preciso l’erogazione della potenza e della frenata, permettendo di affrontare con sicurezza ogni tipo di tracciato e superficie e anche le strade innevate nella massima sicurezza e comfort.

Il beccheggio della vettura è ridotto al minimo grazie alla frenata rigenerativa sull’asse posteriore e non solo sull’anteriore come nelle altre vetture elettriche o ibride. Oltre alla ripartizione ottimale della coppia sull’asse anteriore e posteriore, il sistema applica un controllo indipendente su ciascuna delle quattro ruote. Questo, secondo il produttore permette di seguire le curve con minime correzioni dello sterzo.

Cinque le versioni per il mercato europeo. La versione Ariya 63kWh a due ruote motrici è presentata come l’ideale per i pendolari che cercano qualità e stile nel loro EV. Le versioni Ariya 87kWh, sempre a due ruote motrici, offrono un’autonomia più ampia per chi desidera fare viaggi più lunghi.

La versione a trazione integrale Ariya e-4ORCE 63kWh offre un’ampia dotazione di tecnologie, tra cui i due motori elettrici e tecnologia di controllo e-4ORCE. Ariya e-4ORCE 87kWh a trazione integrale offre maggiore autonomia di percorrenza e più potenza. Ariya e-4ORCE 87kWh Performance rappresenta il top di gamma con la migliore combinazione tra prestazioni e contenuto tecnologico. Tutte le versioni di Nissan Ariya possono trainare fino a 1.500 kg.

Il design piatto del pacco batteria e la traversa integrata nel vano batteria, consentono di avere un pianale piano e una estrema rigidità strutturale. Le sospensioni sono ottimizzate a vantaggio di maneggevolezza, stabilità, riduzione delle vibrazioni e quindi del comfort.

Le sospensioni posteriori sono multi-link e per alcune versioni è previsto un motore elettrico, per maggiori performance, bilanciamento e comfort.

Tre sono le possibili modalità di guida, Standard, Sport ed ECO (i modelli e-4ORCE includono anche la modalità Snow), che permettono di adattare la vettura a tutti gli stili di guida e alle varie circostanze.

Il produttore spiega che la rigidità strutturale di Ariya, unitamente allo sterzo molto reattivo offrono ottima risposta e precisione in curva. La distribuzione bilanciata del peso, circa 50/50 su asse anteriore e posteriore, grazie alla posizione della batteria, fa sì che Ariya si comporti in curva in modo prevedibile, in piena sicurezza. La forma aerodinamica del sottoscocca piatto contribuisce alla stabilità di guida, mentre il corto raggio di sterzata rende la vettura facilmente manovrabile anche su strade strette e parcheggi.

Le versioni Nissan Ariya con batteria da 63kWh sono dotate di un caricabatteria da 7,4 kW per uso domestico, mentre le 87kWh includono un caricabatteria trifase da 22kW idoneo anche per la ricarica pubblica. Tutte le versioni di Ariya possono anche supportare una ricarica rapida fino a 130kW.

Tra i sistemi di assistenza alla guida, ProPILOT iuta il guidatore a mantenere la vettura centrata nella corsia, a muoversi nel traffico autostradale stop-and-go e a mantenere una velocità e una distanza prestabilite dal veicolo che precede.

ProPILOT con Navi-link, con l’aggiunta di dati stradali e tecnologia di rilevamento, è in grado di offrire una guida più fluida in autostrada a corsia singola. Collegandosi al sistema di navigazione e utilizzando i dati della mappa stradale, il sistema può regolare la velocità della vettura in base al limite impostato o in base al percorso (può, ad esempio, rallentare prima di una curva a gomito).

Una volta raggiunta la destinazione, ProPILOT Park aiuta a riconoscere uno spazio libero e guidare il veicolo al suo interno con tre passaggi, semplificando il parcheggio frontale, in retromarcia e parallelo.

Il sistema e-Pedal, introdotto per la prima volta su Nissan LEAF, permette di accelerare e decelerare utilizzando solo il pedale dell’acceleratore. Su superfici a bassa aderenza, i freni vengono azionati contemporaneamente al motore, permettendo a tutte e quattro le ruote di rallentare il veicolo in modo sicuro. Su Ariya, equipaggiato con e-4ORCE, la coppia rigenerativa è distribuita non solo alle ruote anteriori, ma anche a quelle posteriori, con il risultato di una guida più fluida e confortevole anche in caso di frenata completa.

Nissan Ariya è inoltre dotato di ulteriori tecnologie di sicurezza, come il Nissan Safety Shield, che comprende Intelligent Around View Monitor, Sistema Intelligente di Avviso Collisione Frontale, Sistema Intelligente di Frenata d’Emergenza, Sistema Automatico di Frenata d’Emergenza Posteriore.

Sono include le ultime novità in fatto di connettività, compresa una nuova interfaccia e aggiornamenti del firmware via etere. La tecnologia di assistenza personale è dotata di un sistema di riconoscimento vocale con una tecnologia di comprensione del linguaggio naturale, in modo che il conducente non distolga lo sguardo dalla strada.

È possibile interagire da remoto con Ariya, per controllare lo stato della batteria e in caso di destinazione programmata, l’Intelligent Route Planner invierà un promemoria quando è il momento di partire. Durante la guida, il sistema monitora le condizioni della strada e suggerisce percorsi alternativi per ridurre i tempi di viaggio. Utilizzando l’applicazione per smartphone NissanConnect, la temperatura dell’abitacolo può essere impostata anche prima di entrare nel veicolo.

Avvicinandosi a Nissan Ariya, le porte si aprono automaticamente grazie alla chiave intelligente. Le luci esterne anteriori e posteriori, così come il logo Nissan, si accendono automaticamente, segnalando che il veicolo rileva la presenza del guidatore. Il sedile, la posizione del volante e la console centrale a scorrimento automatico sono tutti regolati in base al profilo del conducente memorizzato e collegato alla chiave intelligente.

L’interfaccia del display è costituita da un quadro strumenti da 12,3 pollici e di un display centrale da 12,3 pollici, allineati fra loro orizzontalmente. Questa disposizione facilita il guidatore nell’accedere a diverse informazioni senza distogliere lo sguardo dalla strada. Anche l’orientamento dei due display favorisce la lettura di informazioni importanti quali lo stato della batteria, l’autonomia, la navigazione. Altre informazioni sono visualizzabili tramite i display e si possono personalizzare le schermate facendo apparire proprio dietro al volante quelle ritenute più utili.

Dicendo “Ciao Nissan” o “Ehi Nissan”, chi si trova a bordo può chiedere a voce informazioni sul veicolo e gestire l’itinerario di viaggio, compresa la ricerca di punti di interesse. Le funzioni all’interno del veicolo, come la selezione di una playlist o la regolazione della temperatura dell’abitacolo, possonoe ssere eseguite senza che il guidatore distolga lo sguardo dalla strada. Con la connettività integrata (4G), il sistema può accedere ai dati del cloud per comprendere meglio le richieste.

Ariya è anche il primo modello Nissan con aggiornamenti del firmware via etere, chiamato Remote Software Upgrade. È possibile aggiornare automaticamente vari software all’interno del veicolo – in particolare, il software che controlla il sistema multimediale, l’architettura elettrica ed elettronica, il telaio, il sistema di climatizzazione e le impostazioni del veicolo – senza dover portare il veicolo in un centro di assistenza. Un sistema di memoria dual-bank permette di effettuare aggiornamenti anche in viaggio. Questi vengono scaricati e memorizzati in uno slot di memoria separato. Quando il sistema ha confermato il download, il tutto viene trasferito allo slot di memoria aggiornato.

Maggiori dettagli su disponibilità e prezzi di Ariya in Europa saranno disponibili nei prossimi mesi.

Specifiche per il mercato europeo Ariya (2WD) Ariya (AWD – e-4ORCE) 63kWh 87kWh 63kWh 87kWh 87kWh Performance Capacità della batteria * *valore stimato, soggetto ad omologazione 65 kWh (nominale) 63 kWh (effettiva) 90 kWh (nominale) 87 kWh (effettiva) 65 kWh (nominale) 63 kWh (effettiva) 90 kWh (nominale) 87 kWh (effettiva) 90 kWh (nominale) 87 kWh (effettiva) Potenza 160 kW 178 kW 205 kW 225 kW 290 kW Coppia 300 Nm 300 Nm 560 Nm 600 Nm 600 Nm Accelerazione (0-100 Km/h) 7,5 sec. 7,6 sec. 5,9 sec. 5,7 sec. 5,1 sec. Velocità massima 160 km/h 160 km/h 200 km/h 200 km/h 200 km/h Autonomia stimata *Stima basata su ciclo combinato WLTP Fino a 360 km Fino a 500 km Fino a 340 km Fino a 460 km Fino a 400 km Lunghezza 4595 mm Larghezza 1850 mm Altezza 1660 mm Peso (Variabile in base alla versione e agli equipaggiamenti) 1,8t – 2,3t Passo 2775 mm Capacità del bagagliaio 2WD: LHD 468L, RHD 466L 4WD: LHD 415L, RHD 408L Tipo di ricarica CCS (per l’Europa) Dimensione pneumatici (Anteriori e posteriori) 235/55R19 255/45R20 (disponibili in opzione)

Tutte le notizie di macitynet che riguardano le auto, i veicoli elettrici e anche la mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.