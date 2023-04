IMIKI TG1, smartwatch a tutto tondo in sconto a metà prezzo

Volete uno smartwatch completo di funzioni e che sia anche elegante, ma non volete spenderci troppo? Allora date uno sguardo a IMIKI TG1, al momento in sconto a metà prezzo con un codice, che oltre ad essere completo di tutte le più moderne funzioni, ha anche l’Always On per risultare più discreto di altri.

Ciò significa che quando lo portate al polso ma non lo state guardando, mostrerà comunque l’ora per apparire come un orologio tradizionale. Ma come dicevamo si tratta di uno smartwatch che fa molto altro, ad esempio tiene d’occhio la frequenza cardiaca, la pressione e l’ossigenazione del sangue, la respirazione e di notte il riposo, e per le donne anche il ciclo mestruale.

Collegandosi al telefono (iPhone con almeno iOS 9, oppure Android dalla versione 4.4. in su) ovviamente riporta tutte le notifiche al polso, e c’è l’assistente AI per semplificarne l’utilizzo tramite semplici comandi vocali.

È poi certificato IP68 quindi resiste alle infiltrazioni di polvere, sabbia e acqua, e si può anche immergere in vasca, al mare o in piscina. La batteria dura mediamente due settimane e può tracciare oltre 100 diverse attività sportive. Senza dimenticare che offre anche alcune funzioni utili come ad esempio il controllo meteorologico e la calcolatrice, oltre a quella di SOS per chiamare aiuto in caso di emergenza.

Esteticamente presenta uno schermo di forma circolare: usa un pannello AMOLED da 1,43 pollici con risoluzione HD a 446 x 446 pixel e fino a 1.000 nits di luminosità. Complessivamente pesa intorno ai 50 grammi e la cassa è spessa 1,1 centimetri; in confezione ci sono due cinturini in silicone, di cui uno con aggancio e sgancio rapido tramite magnete.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, lo trovate attualmente in sconto col codice ZBANTG1: invece di 91,66 € risparmiate il 50% pagandolo 37,58 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.