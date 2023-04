Samsung Display e Ferrari, pannelli OLED di nuova generazione nelle auto

Ferrari ha firmato un memorandum d’intesa con Samsung Display, per lo sviluppo di una soluzione di pannelli destinati alle Ferrari di prossima generazione.

Alla cerimonia della firma hanno partecipato JS Choi, presidente ed amministratore delegato di Samsung Display, e Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari.

Le due aziende spiegano che “le innovazioni apportate da Samsung Display nel settore dei pannelli curvi OLED, dal peso e dalle dimensioni ridotte, consentiranno a Ferrari di integrare tecnologie all’avanguardia nei propri modelli futuri, al fine di massimizzare l’esperienza di guida”.

JS Choi, President e CEO of Samsung Display, ha dichiarato: “La nostra pluriennale esperienza nel campo della tecnologia OLED ci pone nella posizione ideale per l’introduzione di display ad alta tecnologia nelle Ferrari di nuova generazione, che siano all’altezza degli elevati standard delle vetture di Maranello. La collaborazione con Ferrari aprirà certamente entusiasmanti opportunità di applicazione dei nostri punti di forza al mondo delle vetture supersportive, consolidando la nostra posizione nel mercato degli schermi OLED per il settore automotive e consentendoci così di raggiungere un livello superiore.”

Samsung Display ha fatto sapere che svilupperà “un’innovativa soluzione di pannelli” adatti alle prestigiose auto del brand di superlusso e basati sulla tecnologia OLED.

