IMILAB C21, la nuova camera di sicurezza motorizzata in offerta a 50 euro

Se siete alla ricerca di una protezione per la vostra casa, ecco Imilab C21, la camera di motorizzata che vi permette una visione a 360 gradi della stanza. Non mancano le funzioni di motion detection e tracking automatico, il tutto a poco più di 50 euro. Clicca qui per acquistare.

Imilab C21 utilizza lo stesso design del suo diretto predecessore C20, con forme arrotondate, molto morbide e un colore bianco, sempre minimale e moderno, in un formato molto compatto, nonostante la sua motorizzazione integrata, che le permette di ruotare e, dunque, di tenere sotto controllo la stanza. Questo fa sì che sarà possibile montarla in qualsiasi angolo della stanza, potendo poi orientarla dove si vuole.

Arriva ad una risoluzione 2,5K (2560 × 1440) grazie al sensore da 4Mpx, con dettagli molto nitidi e una tecnologia a colori che fornisce immagini vivaci e di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione. Riesce a coprire un angolo di visione ultra ampio con campo visivo di 105°.

Tra le sue caratteristiche di maggior spessore la tecnologia avanzata di intelligenza artificiale che permette a C21 di notare immediatamente chi passa davanti alla camera, così da non restituire falsi allarmi, risultando sempre precisa e puntuale nelle notifiche.

Non solo, offre anche la funzione di rilevamento del suono. Quando rileva un rumore anomalo, come una rottura di un piatto o un bambino che piange, la fotocamera invierà allo smartphone una notifica.

Grazie all’audio bidirezionale sarò possibile sentire cosa sta succedendo in casa, ma anche dialogare con chi è presente nella stanza.

Per il suo lancio, è possibile ottenere la fotocamera Imilab C21 a circa 50 €, attivando i coupon presenti nella pagina del venditore che vi segnaliamo di seguito. Attenzione, l’offerta è valida solo fino al 15 ottobre. Clicca qui per comprare.