Iliad spacca prezzi e ricavi di TIM, Vodafone e WindTre

L’effetto dell’ingresso di iliad e del suo successo in Italia è già emerso in passato e viene ulteriormente confermato da una nuova ricerca di mercato: il primo e più importante è la sensibile riduzione dei prezzi per gli utenti finali nella telefonia fissa, il secondo è una conseguenza del primo, vale a dire la riduzione di fatturato e ricavi dei principali operatori concorrenti TIM, Vodafone e WindTre.

La ricerca di mercato annuale di Area Studi Mediobanca prende in esame i 27 maggiori gruppi mondiali di telecomunicazioni nel periodo che va dal 2016 al 2020: ricordiamo che iliad è entrata nel mercato italiano nel mese di giugno del 2018 ma i numeri rivelano che l’effetto iliad è evidente e ancora in corso.

Ponendo a 100 la base dei prezzi della telefonia nel 2015 si rileva una riduzione contenuta dei prezzi nella telefonia mobile nel 2016 (97,9) e nel 2018 (96,4), ma la diminuzione accelera in modo significativo con l’arrivo di iliad in Italia: il livello dei prezzi nella telefonia mobile scende a 95,5 nel 2018, poi ancora a 87,9 nel 2019 infine a 84,7 nel 2020. Nello stesso periodo i prezzi della telefonia fissa sono aumentati, ma in questo settore è atteso l’ingresso di iliad nel fisso con la sua primo offerta lancio che dovrebbe arrivare entro poche settimane.

L’erosione dei prezzi per gli utenti si traduce in fatturato e ricavi inferiori per i concorrenti e gli operatori storici: il report completo è qui. Praticamente tutti calano tranne iliad e pochi altri. Nel 2020 il più grande operatore italiano TIM fattura 12 miliardi di euro ma in calo dell’8,4% rispetto al 2019. Vodafone è secondo con 5,1 miliardi di euro di fatturato, in calo del 9,4%. Anche WindTre terzo con 4,9 miliardi di euro di fatturato cala del 3,7%. L’unico a crescere con iliad, che segna fatturato di 0,7 miliardi e +58,3% è Fastweb con 2,3 miliardi a +3,6%.

Su Macitynet abbiamo seguito l’arrivo del nuovo quarto operatore mobile nazionale a partire dalle anticipazioni, alla presentazione di iliad Italia svoltasi a Milano, con approfondimenti sulle tariffe iliad in offerta lancio da 5,99 euro al mese per 30 GB più chiamate e SMS illimitati, passando per negozi e distributori automatici Simbox, alla sottoscrizione del piano via Internet con consegna della SIM iliad a casa, infine anche con un tutorial su come attivare la SIM iliad una volta consegnata a domicilio.

Qui invece un articolo su come e dove effettuare la ricarica iliad. Secondo rilevazioni di uno studio indipendente le prestazioni della rete iliad in Italia superano quelle di Wind in 4G, mentre in 3G superano Vodafone. Per chi è ancora indeciso se passare o meno a iliad ecco una serie di consigli pratici per verficare la copertura prima di abbonarsi.