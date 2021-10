Bose SoundLink Flex è pronto a tutto e galleggia

Sarebbe stato meglio se fosse uscito prima dell’estate, ma col Natale alle porte (per gli amanti del conto alla rovescia mancano ormai settanta giorni) potrebbe essere comunque un buon regalo in vista delle ferie future: il nuovo altoparlante senza fili Bose SoundLink Flex ha infatti tra le sue peculiarità la certificazione IP67 che gli consente di resistere perfino alle immersioni in acqua, combinata a un sistema di galleggianti che gli permette di restare sul pelo dell’acqua senza affondare.

Pensatelo quindi come compagno musicale soprattutto per il mare e la piscina, da portare anche in montagna senza preoccuparsi troppo se dovesse finire nel fango perché basta una sciacquata sotto il rubinetto per tornare come nuovo. Nel resto del tempo si può tranquillamente portare in bagno poggiandolo sul bordo della vasca o nella doccia, visto che la struttura posteriore in silicone e la griglia in acciaio verniciato offrono una buona protezione – secondo il costruttore – anche da urti e cadute. E’ persino resistente alla luce UV e alla corrosione, «non si sbuccia né si sfalda».

Ma Bose SoundLink Flex è comunque molto più di acqua e incidenti. Dalla scheda tecnica si apprende infatti che è dotato di un trasduttore personalizzato che offrire un’elevata chiarezza audio parallelamente a bassi «che puoi sentire nel petto». Monta anche due radiatori passivi contrapposti accompagnati da una tecnologia di elaborazione del segnale digitale targata Bose che si preoccupa di ridurre al minimo le distorsioni.

Tra le caratteristiche degne di nota c’è un sistema nuovo di zecca che la scietà ha chiamato Bose PositionIQ che permette all’altoparlante di rilevare l’orientamento e regolare l’uscita audio di conseguenza: questo fa sì che indipendentemente da come e dove lo si appoggia, se in orizzontale o in verticale oppure appeso a uno zaino con una cinghia, il suono che viene amplificato dalla cassa sarà ottimizzato automaticamente.

Questo altoparlante può inoltre “ricordare” fino a otto dispositivi diversi in modo da velocizzare la connessione Bluetooth con smartphone, tablet e computer di tutta la famiglia: inoltre si può connettere a un secondo altoparlante senza fili di Bose per riprodurre l’audio in stereofonia oppure si può collegare all’impianto audio casalingo (purché di Bose) per aggiungere una sorgente audio al sistema.

Per finire, qualche dettaglio tecnico: la batteria promette fino a 12 ore di autonomia con una sola carica (che avviene tramite collegamento del cavo USB-C), misura all’incirca 20 x 9 x 5 centimetri, pesa poco più di un chilo e le impostazioni possono essere regolate tramite l’app Bose Connect. Negli USA è già disponibile nelle tre colorazioni nero, bianco fumo e blu pietra al prezzo di 149 dollari, circa 130 euro al cambio odierno ma il prezzo ufficiale in Italia deve ancora arrivare. Per il momento si compra solo sul sito ufficiale ma, come gli altri prodotti di Bose, è molto probabile che presto arrivi anche su Amazon.

Negli scorsi giorni Bose ha rilasciato un aggiornamento software per gli auricolari QuietComfort che migliora la riduzione dinamica del rumore, i controlli, equalizzatore e altro ancora. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Bose sono disponibili da questa pagina.