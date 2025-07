Migliora la produttività con PDFacademy, TopMediai, DreamVid e ChatArt di iMyFone

Pubblicità Scrivere, lavorare sui PDF, creare foto e video d’effetto per ogni situazione: non sempre è facile, specie se non si hanno le competenze. Ma oggi coi programmi giusti, grazie anche all’avvento dell’intelligenza artificiale, chiunque può ottenere risultati di qualità, in pochissimo tempo e senza aver studiato. Volete sapere quali? ve ne segnaliamo quattro: PDFacademy, TopMediai, DreamVid e ChatArt di iMyFone. PDFacademy Questo è un editor PDF completo, per andare oltre la semplice lettura e annotazione dei documenti realizzati in questo formato. Permette infatti di modificare testi, immagini e layout all’interno dei PDF e senza bisogno di convertirli prima in altri formati. È utile soprattutto a chi lavora in ambito accademico, amministrativo o legale e necessita di un controllo preciso e flessibile sui documenti senza dover perdere troppo tempo con copia-incolla ed esportazione, soprattutto quando si vuole mantenere la formattazione dei documenti. Lo potete provare gratis scaricandolo dal sito ufficiale. Se vi piace potete poi usarlo pienamente sottoscrivendo l’abbonamento mensile ora in offerta a 30 $, oppure comprando la licenza completa per 80 $ anziché 110 $. TopMediai Questo strumento sfrutta l’intelligenza artificiale per trasformare immagini statiche, audio e video in contenuti dinamici, perciò è adatto sia per chi crea contenuti per i social media, sia per progetti professionali che richiedono tempi di realizzazione rapidi e risultati di qualità. Potremmo definirlo una sorta di “coltellino svizzero” per chi lavora con foto, audio e video: generalmente si usa per migliorare automaticamente la qualità di immagini sfocate o a bassa risoluzione, oppure per rimuovere sfondi, persone e oggetti indesiderati da una fotografia. È anche capace di fare upscaling ingrantendo le immagini ma senza perdita di qualità, oppure in ambito audio permette di modificare la voce cambiando il tono o aggiungere effetti in un click. Offre anche strumenti per trasformare il testo in parlato (text-to-speech). Anche questo si può provare gratis scaricandolo dal sito ufficiale senza limiti di tempo ma per poche e ridotte elaborazioni. I pacchetti differiscono per gli strumenti offerti e partono da circa 20 $ al mese. DreamVid Come il precedente lavora sui contenuti multimediali, ma questo è specifico per la creazione di video partendo da fotografie. Il focus è sulla narrazione visiva: si prendono delle immagini, si sceglie lo stile e la musica, poi l’intelligenza artificiale fa il resto, senza dover editare alcunché, generando in poco tempo un video animato con effetti, transizioni e colonne sonore. Quindi è utile per chi vuole realizzare video emozionali o promozionali in poco tempo e senza competenze da videomaker. Anche per questo c’è la prova gratuita: qui il link per scaricarlo dal sito ufficiale. La licenza costa 30 $ al mese oppure 200 $ l’anno. ChatArt Questo software invece si presenta come un AI content generator pensato per supportare la scrittura tecnica e creativa. In pratica è uno strumento utile per generare testi o idee per articoli, descrizioni prodotto e contenuti SEO, riducendo il tempo necessario per la fase di brainstorming e di prima stesura. Può rappresentare quindi un valido supporto per freelance, blogger e team editoriali che vogliono tagliare tempo e costi. Potete provarlo subito attraverso l’interfaccia web sul sito ufficiale, oppure come gli altri si può scaricare e provare gratuitamente. C’è l’abbonamento mensile a meno di 1 $ al giorno, oppure si può optare per il pacchetto annuale o acquistare direttamente la licenza a vita.

