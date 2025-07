Angry Birds Bounce su Apple Arcade come non lo avete mai visto prima

Angry Birds è stato uno dei protagonisti del palcoscenico videoludico sin dagli albori di iPhone e App Store. A decenni di distanza il titolo si rinnova completamente, approdando in esclusiva su Apple Arcade con Angry Birds Bounce, abbandonando la classica meccanica basata sulla fisica e sugli edifici da abbattere, per abbracciare il genere brick breaker. Il risultato è un mix tra nostalgia e innovazione che dà nuova linfa a uno dei titoli più iconici del panorama mobile.

Il gioco conserva le caratteristiche più amate della serie originale: ogni uccellino mantiene abilità uniche che potranno essere sfruttate per colpire i maialini verdi, ancora una volta nemici da eliminare.

Tuttavia la dinamica cambia radicalmente: lo scopo ora è lanciare l’uccellino e farlo rimbalzare tra i blocchi, distruggendoli e cercando di abbattere i nemici in un solo colpo ben calibrato. La sfida, come da tradizione per il genere, sta tutta nel trovare l’angolo perfetto per massimizzare l’effetto del rimbalzo.

Con questa svolta arcade, Rovio propone una rilettura più immediata e ritmata del gameplay che ha reso famosa la saga, strizzando l’occhio ai fan della prima ora ma anche a un pubblico più casual. Angry Birds Bounce si affianca così agli altri giochi del servizio in abbonamento Apple Arcade, rimanendo esclusivo per dispositivi iOS – almeno per il momento.

Se da un lato la notizia non può che essere accolta con entusiasmo dagli amanti della IP, dall’altro non manca un pizzico di delusione tra gli utenti non Apple, che per ora non possono accedere al titolo, trattandosi di esclusiva Apple Arcade. Non è da escludere, però, che il titolo possa approdare anche su altre piattaforme in futuro.

Potete scaricarlo direttamente da qui.

Per tutto quello che c’è da sapere su Apple Arcade, prezzi e come funziona e da chi può essere sottoscritto, il link da cui partire è direttamente questo.